Adrenalina pura en Junín de los Andes: más de 100 riders competirán en el Downhill internacional

Junín de Los Andes será sede del Downhill internacional, una actividad que promueve el turismo y deporte neuquino. La localidad cordillerana volverá así a posicionarse como escenario de acontecimientos deportivos de relevancia internacional con la realización de una fecha clasificatoria rumbo a los World Skate Games Paraguay 2026, una de las competencias más importantes del calendario mundial de deportes sobre ruedas.

El sector del Centro Ambiental del municipio será el epicentro de la prueba, utilizando la calle asfaltada que conecta la ruta provincial 61. Se espera la participación de más de 100 corredores de Argentina, Chile, Brasil, Venezuela y Paraguay, además de equipos técnicos y familiares.

En la tarde de este último viernes, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, recibió al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; al presidente de la Federación de Patinaje, Abel Garrido; a la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; y al subsecretario de Deportes, Ignacio Russo, para avanzar en la organización de esta fecha internacional que se proyecta para el mes de agosto del 2026.

Durante el encuentro, Codermatz destacó el trabajo articulado entre Provincia, municipio y Federación para concretar la competencia. “Viene en agosto este importante torneo internacional de Downhill en Junín de los Andes y el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura está colaborando tanto con el municipio como con la Federación para poder llevarlo adelante”, expresó.

La funcionaria remarcó además el impulso que representa para las nuevas disciplinas deportivas y para el desarrollo regional. “Nosotros creemos en el deporte como motor de desarrollo y esta competencia es una iniciativa más que da pie a eso, que pone en valor nuestros recursos naturales y también moviliza la economía regional, la gastronomía, la hotelería y todas las familias trabajadoras de la localidad de Junín”, sostuvo.

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, recibió al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño; al presidente de la Federación de Patinaje, Abel Garrido; a la secretaria de Deportes, María Fernanda Villone; y al subsecretario de Deportes, Ignacio Russo

Codermatz también valoró la cooperación entre los distintos actores involucrados. “La articulación entre el Estado provincial, el municipio de Junín de los Andes y la Federación de Patín permite traer un evento con categoría nacional e internacional, donde van a venir atletas de países vecinos”, afirmó.

Por su parte, Madueño señaló que el evento se suma a una intensa agenda de actividades para la localidad y subrayó el impacto económico que generan este tipo de propuestas.

“Para Junín de los Andes es muy importante generar este tipo de eventos masivos y apuntados a la juventud, que generan un movimiento económico. Cada evento que se haga en las localidades tiene que generar un motor para la economía regional y eso es lo que va a ocurrir”, indicó.

El jefe comunal agregó que la competencia permitirá “mover la gastronomía, la hotelería y mostrar también a nuestra ciudad, que es muy bella”.

En tanto, Garrido explicó que la fecha tendrá una importancia especial dentro del circuito internacional. “Es una fecha más que importante porque solamente se va a hacer en Neuquén y Cacheuta, dos clasificatorios para los World Roller Games de Paraguay, en Asunción, que será en octubre”, señaló. Garrido destacó además las características del circuito elegido para la competencia.

“El escenario es ideal, único te diría yo, porque desde arriba se ve todo el valle, el Chimehuin y toda la localidad. Va a ser un evento de gran magnitud deportiva y de mucho interés para el turismo también”, aseguró.

La actividad será clasificatoria oficial para los World Skate Games Paraguay 2026, desarrollados bajo la órbita del Comité Olímpico Internacional, posicionándolo como una competencia de alto nivel dentro del calendario internacional de deportes urbanos.