Manuel Turone compite en Montpellier por el Mundial de BMX Freestyle

El neuquino Manuel Turone ya está en Francia para participar de la primera fecha del campeonato del mundo BMX Freestyle. Sus actuaciones en los últimos años ratifican el crecimiento de los deportes urbanos en la provincia y “Manu” es el principal referente de la modalidad ya que el año pasado obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior 2025, en Asunción del Paraguay.

Dos años antes, en 2023, también posicionó a Neuquén en el podio logrando la presea de oro en los Juegos Evita Urbanos 2023 que se realizaron en Tecnópolis, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La disciplina forma parte de los denominados deportes urbanos, modalidad que en los últimos años tomó un gran impulso en el país a partir del suceso que generó la medalla de oro que obtuvo José “Maligno” Torres en los Juegos Olímpicos de París 2024. Precisamente, el medallista olímpico es habitual compañero de entrenamientos del neuquino, quien comparte su preparación para las competencias internacionales.

“Esta primera fecha se va a disputar en el BMX Freestyle Park de Montpellier, entre el 15 y 17 de mayo, en un circuito que ya conozco”, destacó el joven de 18 años que estuvo allí, ya que en 2024 compitió en el Mundial que se disputó en esa ciudad. Aunque no pudo ingresar en el lote de los doce mejores, sumó gran experiencia que le sirvió luego para hacer podio en el campeonato panamericano al año siguiente.

Luego de la apertura del certamen, el deportista se trasladará a los Alpes Franceses para participar del Outdoor Mix Festival que se realiza anualmente allí. El neuquino concurrirá invitado por tercer año consecutivo a este certamen.

“Como objetivo tengo poder entrar a las semifinales en las fechas del Mundial y también a poder mejorar en el ranking tanto panamericano como ecuménico”, dijo. “Hice una buena pretemporada en Neuquén y después me vine a Córdoba donde continué entrenando duro tratando de estar bien psíquicamente y arriba de la bicicleta”, comentó.

Compartir la preparación con “Maligno” Torres es una de sus grandes satisfacciones. “Verlo entrenar y hacer los trucos que hace arriba de la bicicleta es una locura", expresó orgulloso.

Con respecto al sueño de algún día poder emularlo aclaró que “es algo difícil porque las cosas que le vemos hacer todos los días son de otro mundo. Y más cómo está andando hoy, pero las posibilidades siempre están. Todo se puede”, se ilusionó. “La idea, en principio, es poder ir a todas las fechas del calendario; es algo que estaría muy bueno”, recalcó.

La bandera neuquina presente

La segunda fecha del torneo internacional se realizará en Birmingham, Alabama (Estados Unidos) del 6 al 9 de agosto. La tercera fecha será en Shangai (China) del 15 al 18 de octubre. Mientras que la cuarta, y última, se disputará entre el 26 y 29 de noviembre en sede a confirmar, siendo Japón el principal candidato a albergar el certamen.

La otra competencia a nivel mundial es la Copa del Mundo en los Emiratos Árabes en los primeros días de noviembre. En tanto que a nivel continental entre el 12 y 26 de septiembre se disputarán los 13° Juegos Suramericanos de Santa Fe (el BMX tendrá la sede en Rafaela) y el 6° Campeonato Panamericano a realizarse en San José de Costa Rica.

Antes de emprender viaje a Europa el deportista pasó por Grito Sagrado y dejó todas sus sensaciones: