La venta de entradas para los próximos amistosos de la Selección Argentina sufrió un cambio de último momento. La AFA modificó el cronograma previsto para los dos partidos que el equipo de Lionel Scaloni disputará en el estadio Monumental y los tickets finalmente estarán disponibles desde el jueves 24 de septiembre a las 18, exclusivamente a través de Deportick.

El cambio alcanza tanto al encuentro frente a Burkina Faso, programado para el sábado 3 de octubre, como al duelo ante Benín, del martes 6 de octubre, que tendrá un condimento especial: será presentado como el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina frente al público del país. La AFA había anunciado inicialmente que las localidades saldrían a la venta este martes 22, pero el cronograma fue modificado pocas horas antes del inicio previsto.

Para ambos partidos en el Monumental, los precios serán los mismos. La Popular tendrá un valor de $90.000, mientras que la entrada para menores de 3 a 10 años costará $29.000. En las plateas, la Alta Sívori y Centenario tendrá un valor de $180.000; la Media Sívori y Centenario, $320.000; la Alta San Martín y Belgrano, $320.000; la Baja San Martín y Belgrano, $450.000; y la Media San Martín y Belgrano alcanzará los $480.000.

La compra será exclusivamente online mediante la plataforma Deportick y no habrá puntos de venta físicos para ninguno de los dos encuentros en Buenos Aires. Los menores de tres años no abonan entrada en Popular, mientras que desde los 3 años deben pagar según la categoría correspondiente; en el caso de las plateas, los menores de tres años en adelante abonan el valor completo. Las personas con discapacidad deben gestionar previamente su ingreso a través de la plataforma.

La primera parada de esta triple fecha de amistosos será en Córdoba. Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes y las entradas comenzaron a venderse el lunes 21 a las 14, también por Deportick. Según la información disponible, todavía hay localidades para la Platea Gasparini Baja, a $140.000, y la Platea Ardiles, a $170.000.

De esta manera, la agenda de la Selección tendrá tres presentaciones en territorio argentino: Bolivia en Córdoba el 30 de septiembre, Burkina Faso en el Monumental el 3 de octubre y Benín nuevamente en Núñez el 6 de octubre. La última de esas citas tendrá como protagonista central a Messi, quien tendrá allí su despedida del seleccionado ante su público.

Mientras tanto, el plantel de Scaloni ya comenzó los entrenamientos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza. Los futbolistas se presentaron durante la mañana y realizaron trabajos de gimnasio, ejercicios posicionales y tareas tácticas bajo las órdenes del cuerpo técnico, con la mirada puesta en la triple fecha de amistosos.