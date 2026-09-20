El nombre de Lionel Messi vuelve a aparecer en un lanzamiento que se puede llevar mucho más allá de una cancha. Esta vez, el capitán de Inter Miami presentó una nueva propuesta de perfumería, con una identidad ligada a la confianza personal y un valor de venta en el exterior que permite tener una primera referencia de cuánto cuesta.

Se trata de Messi Night Eau de Parfum, incorporado a Messi Fragrance, la colección que lleva el apellido del futbolista. El propio rosarino lo promocionó en sus redes sociales y explicó la idea que acompaña al producto: transmitir seguridad, autenticidad y confianza para afrontar nuevos desafíos. Esos conceptos definen el mensaje de presentación, con el jugador como principal figura de la campaña.

La novedad forma parte de una actividad comercial que Lionel Messi desarrolla mientras continúa su carrera deportiva. Su participación en negocios abarca rubros como hotelería, gastronomía, bebidas, indumentaria y proyectos inmobiliarios. En la perfumería, la incorporación de Night amplía una línea ya existente y vuelve a vincular su imagen con un producto de uso personal, dentro de un mercado distinto del deportivo.

Cuánto cuesta el nuevo perfume de Lionel Messi

La fragancia ya comenzó a comercializarse en distintos mercados internacionales y su precio de referencia ronda los 53 dólares. Para los seguidores argentinos, ese monto ofrece una aproximación, aunque todavía no existe un valor oficial confirmado en el país. La conversión estimativa difundida lo sitúa cerca de los 80 mil pesos, una cifra orientativa que no debe confundirse con un precio anunciado para comercios locales.

La diferencia es relevante porque pasar el importe de dólares a pesos no alcanza para conocer cuánto terminaría pagando un comprador en la Argentina. Al cálculo pueden sumarse impuestos, costos de importación y el margen de cada vendedor, además de las variaciones del tipo de cambio. Por eso, los 80 mil pesos funcionan como una referencia inicial y no como una garantía del valor final.

Para quienes conocieron Messi Night a través de la publicación de Lionel Messi, el lanzamiento ya tiene nombre, presentación y una referencia internacional de precio. Lo que queda pendiente es saber bajo qué condiciones llegará a la venta local y con qué importe. Hasta que se anuncie ese dato, la posibilidad de sumar la nueva fragancia a la colección personal tiene un costo conocido en dólares, pero todavía abierto en pesos.