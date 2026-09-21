El compromiso de Lionel Messi con las causas vinculadas a la infancia volvió a quedar expuesto a partir de una importante acción solidaria. A través de la Fundación Leo Messi, el futbolista argentino realizó una contribución de 2,6 millones de euros que fue fundamental para completar el financiamiento del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.

El centro especializado forma parte del reconocido Hospital Sant Joan de Déu y fue concebido para concentrar distintos servicios relacionados con el abordaje del cáncer infantil. La iniciativa demandó una inversión total cercana a los 30 millones de euros, reunidos gracias al aporte de distintas instituciones, compañías y particulares.

Dentro de ese esquema, la colaboración realizada por la fundación de Messi, junto con la Fundación Stavros Niarchos, permitió reunir los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto. El edificio cuenta con una superficie de 5.137 metros cuadrados y fue diseñado especialmente para atender las necesidades de los pacientes pediátricos.

El gran aporte de Lionel Messi

La propuesta del complejo no se limita a la atención médica. En sus instalaciones se desarrollan tareas vinculadas con el diagnóstico, los tratamientos especializados, la investigación, los ensayos clínicos y también el acompañamiento de las familias durante las diferentes etapas del proceso.

De acuerdo con las características del proyecto, el establecimiento tiene capacidad para atender a más de 400 niños y adolescentes por año. Además, su alcance contempla pacientes derivados desde diferentes puntos, convirtiéndose en un espacio de referencia para el tratamiento del cáncer pediátrico.

El gran aporte de Lionel Messi

La relación entre Lionel Messi y el Hospital Sant Joan de Déu tampoco comenzó con esta donación. La Fundación Leo Messi ya había participado anteriormente de distintas iniciativas vinculadas con la salud y el bienestar de los chicos, especialmente a través de campañas y proyectos de carácter solidario.

Con este nuevo aporte, el capitán argentino volvió a involucrarse de manera directa en una iniciativa que busca fortalecer la infraestructura sanitaria. La millonaria contribución fue una pieza importante para completar un proyecto que apunta a ofrecer atención especializada y nuevas herramientas para el tratamiento del cáncer infantil.