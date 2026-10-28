La noticia del fallecimiento de Eulalia “Lali” Marzetti, madre de Lionel Scaloni, generó conmoción dentro del núcleo de la Selección Argentina. A los 74 años era una vecina muy reconocida de Pujato, localidad santafesina donde creció el actual director técnico campeón del mundo.

“#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!” expresó la cuenta oficial de la Selección Argentina, con una imagen de luto.

Por su parte, el presidente de AFA: Claudio “Chiqui” Tapia, también pronunció palabras de acompañamiento hacia Scaloni y toda su familia: “Gringo querido, todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá. Mis más sinceras condolencias. Te quiero mucho y acá estamos para acompañarte. Que en paz descanse Eulalia Marzetti”.

A los 74 años, Marzetti se desempeñó como jueza de paz de la localidad de pujato, y construyó su vida junto a su esposo, Ángel “Chiche” Scaloni. Juntos formaron una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.