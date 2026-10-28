La mamá del entrenador de la Selección argentina, Eulalia Marzetti, falleció a los 74 años en Pujato, Santa Fe. De perfil bajo y muy querida en su comunidad, tuvo un papel fundamental en la vida del campeón del mundo. En 2021, Scaloni le había dedicado la Copa América en medio de un delicado momento de salud.

La noticia del fallecimiento de madre de Lionel Scaloni, generó conmoción y volvió a poner en primer plano la historia familiar del entrenador de la Selección argentina. Conocida cariñosamente como “Lali”, era una vecina muy reconocida de Pujato, localidad santafesina donde creció el actual director técnico campeón del mundo. Marzetti se desempeñó como jueza de paz de la localidad y construyó su vida junto a su esposo, Ángel “Chiche” Scaloni. Juntos formaron una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Aunque mantuvo un perfil alejado de la exposición pública, Eulalia fue una figura central en la vida del entrenador, quien en distintas oportunidades dejó en claro el lugar que ocupaba su familia en su historia personal.

Uno de los momentos más recordados se produjo en julio de 2021, cuando la Selección argentina conquistó la Copa América en Brasil tras vencer 1-0 al conjunto local en la final disputada en el estadio Maracaná. En medio de la celebración, Scaloni tuvo un gesto especial con su madre, que atravesaba un delicado momento de salud. “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó entonces el entrenador.

Sus palabras reflejaron el difícil momento personal que atravesaba mientras conducía a un equipo que terminaría marcando una época en el fútbol argentino.

Eulalia mantuvo una estrecha relación con Pujato, el pueblo santafesino donde Lionel dio sus primeros pasos en el fútbol y construyó sus raíces. La localidad acompañó desde siempre la carrera del entrenador, que alcanzó la cima del fútbol mundial al frente de la Selección argentina.

Su fallecimiento representa una pérdida profunda para la familia Scaloni y para una comunidad que la conocía de cerca. Detrás de los títulos, las consagraciones y la historia deportiva de la Selección, también hay una historia familiar atravesada por el amor y el acompañamiento.Hacia el actual DT de la selección, que siempre mencionó a sus padres luego de cada logro.