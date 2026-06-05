La muerte de Carlos "Indio" Solari continúa generando repercusiones en todos los ámbitos de la vida argentina. Esta vez fue la Asociación del Fútbol Argentino la que expresó públicamente su dolor por el fallecimiento del histórico músico, cuya obra trascendió los escenarios para convertirse en parte del ADN de las tribunas de todo el país.

A través de un extenso y emotivo comunicado, la AFA despidió al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con una frase que resume el vínculo construido durante décadas entre el artista y el fútbol argentino: "Una voz que se volvió bandera popular".

Desde la casa madre del fútbol nacional destacaron que la noticia de su fallecimiento golpea mucho más allá del mundo de la música y remarcaron la profunda conexión que logró establecer con millones de hinchas a través de sus canciones.

"Su obra acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares", expresó el comunicado difundido este viernes.

La AFA también recordó cómo las composiciones del Indio atravesaron generaciones y camisetas, instalándose tanto en las canchas más humildes como en los estadios más importantes del país.

"Sus canciones trascendieron recitales y discos para convertirse en parte de la identidad de las tribunas", señalaron desde la entidad presidida por Claudio Tapia.

El organismo resaltó además que pocos artistas consiguieron una identificación tan fuerte con el universo futbolero. Sin buscarlo ni planificarlo, las letras nacidas de la pluma del Indio fueron adoptadas por hinchadas de todos los colores, transformándose en himnos populares que todavía hoy retumban cada fin de semana.

Para la AFA, esa relación especial fue producto de una construcción genuina con el pueblo argentino. Una conexión que convirtió al músico en una referencia cultural capaz de unir al rock y al fútbol bajo una misma pasión.

El comunicado concluyó con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento: "Hoy el fútbol argentino despide a una figura irrepetible de la cultura nacional. Quedarán sus letras, sus melodías y esa presencia inconfundible que seguirá sonando cada fin de semana en los estadios".

El Indio Solari falleció este viernes a los 77 años luego de convivir durante más de una década con la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, como reconocieron desde la propia AFA, su voz seguirá presente cada vez que una tribuna vuelva a cantar una de esas canciones que dejaron de pertenecer al rock para convertirse en patrimonio popular del fútbol argentino.