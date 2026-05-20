En el predio de la AFA, la conquista del Mundial de Qatar 2022 no habría dejado únicamente una celebración deportiva. Según una historia que salió a la luz ahora, Lionel Messi habría tomado una decisión inesperada con parte del premio económico que recibió la Selección Argentina tras levantar la Copa del Mundo.

El relato fue contado por Gerardo Salorio, histórico preparador físico de los seleccionados juveniles, quien reveló una situación poco conocida sobre el capitán argentino. Lejos de limitar el reparto al grupo de futbolistas, el gesto de Lionel Messi habría alcanzado también a trabajadores que forman parte del día a día del predio.

“Lo repartió en partes iguales con todos los componentes del predio. Exactamente igual, la que limpiaba, la que cocinaba... Leo hizo más cosas todavía”, contó Salorio en MP910 de Radio La Red, al describir cómo se habría distribuido ese dinero luego de la consagración mundialista.

La dimensión del gesto sorprendió porque no se trató de una ayuda menor ni simbólica. De acuerdo con el testimonio del ex integrante de los cuerpos técnicos juveniles, el monto recibido por muchos empleados representó un cambio concreto en sus posibilidades económicas.

“Si no era para el departamento, era para llegar casi al departamento”, expresó Salorio, dejando en claro que aquella decisión habría tenido un impacto fuerte para varias familias vinculadas al trabajo cotidiano de la Asociación del Fútbol Argentino. La frase terminó de mostrar el alcance real de una historia que hasta ahora no había tenido tanta exposición pública.

En la misma charla, el ex preparador físico también recordó otro episodio que involucró a Lionel Messi en un momento complejo para la institución. “Cuando la AFA estuvo intervenida, los empleados le dijeron a Messi que hacía tres meses que no cobraban, Leo hizo unas llamadas y apareció el dinero a las pocas horas”, afirmó.

El testimonio de Salorio volvió a ubicar al capitán argentino en un lugar que excede lo futbolístico. Mientras Lionel Messi continúa como una de las máximas referencias de la Selección Argentina y de Inter Miami, estas historias muestran otra marca de su liderazgo: la que no se mide en goles ni títulos, sino en decisiones que quedan guardadas en quienes estuvieron cerca.