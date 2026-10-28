La muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni, generó muestras de acompañamiento hacia el entrenador de la Selección argentina. En medio del dolor que atraviesa el técnico campeón del mundo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje que se realizará en las canchas de todo el país.

La medida establece un minuto de silencio en memoria de la mujer, que falleció este miércoles a los 74 años. El reconocimiento alcanzará a los encuentros de la fecha 15 del Torneo Clausura y a las principales categorías del ascenso, en una decisión que busca expresar el respeto y el acompañamiento del fútbol argentino a uno de sus máximos referentes.

La resolución fue adoptada por la Mesa Directiva de la AFA y comunicada a través del boletín oficial número 6966. Además del minuto de silencio, la entidad ordenó que las banderas permanezcan a media asta, especialmente en el predio Lionel Messi, como señal de duelo por el fallecimiento.

El mensaje de la AFA para acompañar a Scaloni

En el comunicado, la entidad expresó su «profundo pesar» por la muerte de Eulalia Marzetti y dispuso el homenaje «en su memoria y como muestra de respeto».

El mensaje también incluyó palabras de acompañamiento para el entrenador de la Selección argentina y su entorno familiar: "En este momento de profundo dolor, la Asociación del Fútbol Argentino acompaña a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso".

El gesto se extenderá por los distintos escenarios del fútbol nacional y tendrá lugar durante una jornada en la que los equipos volverán a salir a la cancha con una señal de respeto hacia el entrenador que condujo a la Argentina a la conquista de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Scaloni viajó a la Argentina para despedir a su madre

Al conocer la noticia, Scaloni viajó desde España hacia la Argentina para participar del velorio de su madre, que se realizará en un ámbito íntimo, acompañado por sus familiares y seres queridos.

Eulalia Marzetti atravesaba un delicado cuadro de salud desde hacía varios años. En distintas ocasiones, esa situación había llevado al entrenador a replantearse su continuidad al frente del seleccionado nacional, con el deseo de poder compartir más tiempo con ella.

Ahora, el fútbol argentino se une en un gesto de respeto para acompañar a Scaloni en uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El minuto de silencio en los estadios será la forma elegida por la AFA para expresar sus condolencias al técnico que devolvió a la Selección a lo más alto del fútbol mundial.