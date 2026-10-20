Neuquén recibe durante toda la semana, en los diferentes escenarios de la provincia, a la selección Argentina sub 15 que se prepara pensando en la América U16 que se desarrollará en el 2027. Del 18 al 23 se lleva adelante una segunda concentración con 18 convocados por parte de la CAB en diferentes clubes de la ciudad de Neuquén.

En primer turno, el equipo nacional trabajó en el CeNARD desde el 13 al 18, y en luego se trasladó a Neuquén para darle continuidad al proceso iniciado con los cuatro Campus Regionales de Desarrollo realizados en Santa Rosa (La Pampa), Las Breñas (Chaco), Pergamino (Buenos Aires) y FeBAMBA. Estas nuevas etapas permitirán profundizar la evaluación de los jugadores de distintos puntos del país.

Durante la estadía en la provincia, el seleccionado que tiene a Cristian Santander como coordinador y Mauro Polla como entrenador, realizará trabajos de doble turno en diferentes escenario, y jugará dos amistosos contra el equipo U17 de Neuquén, que se prepara pensando en los juegos de La Araucanía.

Sergio Gatti, presidente de la CAB, presente en el inicio del Campus

Dentro del equipo nacional se destaca la presencia del neuquino Ramiro Caparroz, jugador de Pérfora de Plaza Huincul, además de jóvenes talentos de Córdoba, chaco, CABA, Entre Ríos, Santa Fe.

La lista de 18: Amadei, Pedro | Instituto (Córdoba), Cabrera, Lorenzo | Villa San Martín (Chaco), Caparroz, Ramiro | Pérfora (Neuquén), Catapano, Cayetano | Imperio Juniors (CABA), Galeone, Tiziano | Boca Juniors (CABA), García, Galo | Obras Sanitarias (CABA), Gómez Azpiroz, Manuel | Obras Sanitarias (CABA), Gutel, Fabricio | Boca Juniors (CABA), Lamberti, Jano | El Tala (San Francisco), Merico, Luca | Ferro Carril Oeste (CABA), Morel Phol, Luca | La Unión de Colón (Entre Ríos), Panero, Juan Cruz | Instituto (Córdoba), Pesci, Matías | La Emilia (Santa Fe), Requejo, Facundo | Atlético Rafaela (Santa Fe), Rossini, Santino | Náutico Avellaneda de Rosario (Santa Fe).

"A través de los PDF's buscamos la detección del mejor talento y biotipo posible, y afortunadamente aún tenemos tiempo para observar talentos pensando en el próximo año, con la idea de achicar el margen de error, conformar un seleccionado competitivo y con roles específicos". Djo Santander, con relación a los convocados para este campus, señalando además que "En estos cuatro campus vimos 80 jugadores en un proceso rápido, provechoso y productivo, que me deja muy contento con el talento que recolectamos en todo el país. Es importante también para motivar a chicos y chicas, que sepan que los vemos sin importar el lugar donde jueguen".

Por lo pronto, el miércoles será el primer partido amistoso desde las 19hs en El Biguá, mientras que el jueves, mismo horario, pero en Centro Español de Plottier.

Para Neuquén, será una buena medida pensando en los Juegos binacionales próximos, donde Elías Miguel tiene en su lista a: Benjamín Agorreca, Benjamín Alegre, Constantino Arias, Viggo Bialous, Bautista Batti, Valentín Bruich, mateo Jankowski, Juan Lamot, Fabricio Lucero, Benjamín Muñoz, Juan Servidio, Julián Toledo.