La Selección argentina femenina Sub-17 hizo historia en la gran cita mundialista. Tras la caída en el debut de forma ajustada ante Alemania, el equipo dirigido por Christian Meloni se recuperó con una gran victoria por 2-0 frente a Nueva Zelanda, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial de Marruecos 2026.

La gran figura de la tarde fue Mercedes Diz, autora de los dos goles del conjunto nacional, que celebró un triunfo histórico en su primera participación mundialista en la categoría. La delantera volvió a demostrar su capacidad goleadora y se convirtió en la protagonista de una conquista que quedará marcada en el fútbol femenino argentino.

La Albiceleste había comenzado su camino con una derrota por 2-1 ante Alemania, en un encuentro en el que la propia Diz había anotado el primer gol argentino en la historia del certamen. Lejos de bajar los brazos, las juveniles respondieron con personalidad y sumaron tres puntos fundamentales para mantener viva la ilusión de avanzar a los octavos de final.

Ahora, Argentina tendrá una nueva prueba decisiva: enfrentará a Marruecos el próximo viernes 23 de octubre, desde las 14, en el cierre de la fase de grupos. El sueño mundialista sigue en marcha y las chicas ya demostraron que están listas para competir.