La polémica que mantuvo en vilo a la Copa Argentina durante los últimos días llegó a su fin. El Tribunal de Disciplina de la AFA emitió su fallo y resolvió rechazar el reclamo presentado por Vélez, que había solicitado la eliminación de Boca Juniors del certamen por una supuesta infracción en la confección de la planilla del partido entre ambos equipos.

El club de Liniers había argumentado que el Xeneize incluyó seis futbolistas extranjeros en la nómina oficial del encuentro, superando el máximo de cinco permitido por el reglamento. A partir de esa situación, Vélez pidió que se le diera el partido por ganado o, en su defecto, que se le otorgara la clasificación a la siguiente instancia.

Qué entendió el Tribunal de Disciplina, que le dio la derecha a Boca

Sin embargo, el Tribunal entendió que, si bien existió una infracción reglamentaria por parte de Boca, la misma fue de carácter administrativo y no constituyó una alineación indebida. Según el fallo, ningún jugador inelegible participó efectivamente del encuentro, por lo que el resultado deportivo obtenido en el campo de juego no debía modificarse.

De esta manera, la AFA ratificó la victoria de Boca y su clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina, cerrando así una controversia que había generado una fuerte repercusión en el fútbol argentino y que mantenía en suspenso el desarrollo del torneo.

Como consecuencia del error detectado en la planilla oficial, el Tribunal decidió aplicar una sanción económica al club de la Ribera. La multa impuesta equivale al valor de mil entradas, aunque no tendrá impacto deportivo sobre el recorrido del equipo en la competencia.

Racing, el próximo rival de Boca en Copa Argentina

Con el fallo ya confirmado, Boca podrá enfocarse plenamente en su próximo compromiso. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Racing este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el estadio Gigante de Arroyito, en busca de un lugar en las semifinales.

La resolución también marca un precedente en torno a este tipo de situaciones reglamentarias, diferenciando entre errores administrativos y faltas que alteran la elegibilidad de los futbolistas. Así, la novela entre Vélez y Boca llegó a su capítulo final: hubo infracción, pero no castigo deportivo.