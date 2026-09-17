Luego de la controversia y el reclamo formal de Vélez, finalmente Boca seguirá en la Copa Argentina. El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió este jueves rechazar el reclamo presentado por el Fortín y ratificó la clasificación del Xeneize a cuartos de final, donde se enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre. La protesta del conjunto de Liniers fue debido a la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre, excediendo el límite permitido. No habrá descalificación, pero sí multa económica.

Por el hecho de haber inscripto a seis extranjeros cuando el reglamento permite un máximo de cinco, Vélez pretendía la descalificación de Boca y que se le otorgara el pase a cuartos de final. Los jugadores en cuestión fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero, aunque éste último no tuvo participación pese a firmar. La conclusión del Tribunal es que el Xeneize pudo haber cometido una infracción administrativa, pero eso no alcanza para modificar el resultado ni quitarle la clasificación.

El organismo tomó como referencia la jurisprudencia de FIFA para determinar que la inclusión en planilla de un futbolista que finalmente no juega no altera la equidad deportiva del partido y a partir de esto desestimó oficialmente el reclamo. La publicación íntegra del fallo, que ya está firmado, se prevé para la tarde del jueves o a más tardar el viernes, con todos los argumentos y la sanción económica para Boca.