Con el mercado de pases cerrado y los torneos de la máxima categoría ya en marcha, los valores de los futbolistas volvieron a quedar bajo la lupa. El sitio especializado Transfermarkt actualizó las cotizaciones del fútbol argentino y el nuevo ranking dejó una tendencia marcada: River y Boca continúan concentrando buena parte de las principales figuras del campeonato.

Quién es el jugador del fútbol argentino que más cotiza

El jugador que mira a todos desde arriba es Thiago Almada. El futbolista de River aparece en el primer lugar del listado con una cotización de 20 millones de euros, una diferencia considerable respecto de quienes lo siguen. El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se mantiene como la pieza más valiosa del mercado doméstico.

Detrás aparece una de las grandes apuestas de Boca. Tomás Aranda ocupa el segundo lugar del ranking con un valor de mercado de 12 millones de euros. El futbolista xeneize atraviesa un proceso de crecimiento en su cotización y, pese a la reciente lesión que sufrió, continúa siendo una de las principales joyas del fútbol argentino.

El tercer escalón también pertenece a River. Santiago Beltrán, arquero del Millonario, aparece con una cotización de 11 millones de euros y se ubica inmediatamente detrás de Aranda. La presencia del guardameta vuelve a mostrar el peso que tiene el club de Núñez entre los futbolistas más cotizados del campeonato.

River vuelve a aparecer en el cuarto puesto con Tobías Andrada, valuado en 10 millones de euros, mientras que Boca suma a Milton Delgado, también con una cotización de 10 millones. En ese grupo de privilegio también aparece Ignacio Ovando, de Rosario Central, con 9 millones de euros.

Quienes completan el top ten de los jugadores que más cotizan

El Top 10 se completa con Ángel Correa, de River, y Leonel Flores, de Boca, ambos valuados en 8 millones de euros. En esa misma cifra aparecen Tomás Palacios, de Estudiantes, y Lucas Beltrán, nuevamente con presencia del conjunto de Núñez.

Así, River coloca cinco futbolistas entre los diez jugadores más valiosos del fútbol argentino, mientras Boca suma dos. Rosario Central y Estudiantes aportan un representante cada uno, en un ranking que tiene a Almada como líder indiscutido en cuanto a cotización y que vuelve a mostrar el peso económico de los dos gigantes del fútbol argentino.

El Top 10 de los jugadores más valiosos

Thiago Almada (River Plate) — 20 millones de euros Tomás Aranda (Boca Juniors) — 12 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate) — 11 millones de euros Tobías Andrada (River Plate) — 10 millones de euros Milton Delgado (Boca Juniors) — 10 millones de euros Ignacio Ovando (Rosario Central) — 9 millones de euros Ángel Correa (River Plate) — 8 millones de euros Leonel Flores (Boca Juniors) — 8 millones de euros Tomás Palacios (Estudiantes) — 8 millones de euros Lucas Beltrán (River Plate) — 8 millones de euros

Los que más crecieron

La actualización de Transfermarkt también dejó varios movimientos importantes en las cotizaciones. El mayor salto fue el de Tomás Aranda, de Boca Juniors, quien incrementó su valor de mercado en 12 millones de euros y quedó como el futbolista que más creció en esta actualización.

Detrás aparece Santiago Beltrán, de River Plate, con una suba de 11 millones de euros. El arquero millonario no solo se metió entre los tres jugadores más valiosos del campeonato, sino que además protagonizó uno de los mayores saltos de cotización.

El podio de los que más crecieron lo completa Ignacio Ovando, de Rosario Central, con un incremento de 8,88 millones de euros. Más atrás aparecen Tobías Andrada, de River, que aumentó 8,50 millones, y Leonel Flores, de Boca, con una suba de 8 millones de euros.

Tomás Aranda (Boca Juniors): +12 millones de euros Santiago Beltrán (River Plate): +11 millones de euros Ignacio Ovando (Rosario Central): +8,88 millones de euros Tobías Andrada (River Plate): +8,50 millones de euros Leonel Flores (Boca Juniors): +8 millones de euros

Los que más cayeron

No todos los movimientos fueron positivos. La actualización también mostró importantes descensos en los valores de mercado de algunos futbolistas de la Primera División.

Aníbal Moreno y Mauro Arambarri, ambos de River Plate, registraron las mayores bajas, con una caída de 4 millones de euros cada uno. En tercer lugar aparece Valentín Carboni, de Racing Club, cuya cotización descendió 3 millones.

El listado se completa con Maximiliano Salas, de Independiente Rivadavia, quien perdió 2 millones de euros de valor, y Gastón Togni, de Platense, que sufrió una baja de 1,8 millones.