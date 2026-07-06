Nuevas Reglas de Juego 2026/27: AFA las implementará en julio

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó la incorporación de las nuevas Reglas de Juego 2026/27 aprobadas por la International Football Association Board (IFAB), las mismas que ya se utilizan durante el Mundial 2026 que se juega en Estados Unidos, México y Canadá. La implementación será progresiva desde el comienzo de la temporada 2026/27 y alcanzará a todas las categorías del fútbol argentino.

Entre los principales cambios aparece la nueva sanción para quienes demoren deliberadamente los saques laterales y de arco. Una vez iniciada la cuenta regresiva de cinco segundos por parte del árbitro, si el saque lateral no se ejecuta a tiempo pasará al rival, mientras que si la demora ocurre en un saque de arco se concederá un tiro de esquina al equipo contrario.

Boletín Oficial de la AFA, donde se comunicó que las muevas Reglas de Juego 2026/27 se implementarán en julio

Otra modificación importante apunta a las sustituciones. Desde que el árbitro autorice el cambio, el futbolista reemplazado tendrá diez segundos para abandonar el campo. Si excede ese tiempo, deberá salir igualmente, pero su reemplazante recién podrá ingresar cuando el juego vuelva a detenerse después de un minuto de cronómetro.

Las reglas también incluyen medidas para reducir las interrupciones por lesiones, amplían algunos supuestos de revisión del VAR -como una segunda amarilla claramente incorrecta, errores de identidad y determinados córners mal concedidos- e incorporan otras modificaciones reglamentarias, entre ellas el uso de accesorios cubiertos que no representen un peligro y la posibilidad de aplicar la ley de ventaja ante una reanudación incorrecta.

Además, el IFAB resolvió avanzar con sanciones para desalentar conductas antideportivas, entre ellas que los jugadores se tapen la boca al discutir con un rival, una disposición que popularmente comenzó a conocerse como la "Ley Prestianni”.

Según el Boletín N.º 6914 publicado este viernes, la Primera División comenzará a aplicarlas desde la primera fecha de la semana del 23 de julio, mientras que la Primera Nacional, la Primera B, la Primera C, la Promocional Amateur, los torneos de Reserva, Juveniles e Infantiles y el fútbol femenino lo harán desde la semana del 30 de julio. También regirán para los partidos postergados que se disputen después de esas fechas.

Como paso previo a la implementación, la Dirección Nacional de Arbitraje organizará una jornada de capacitación para capitanes y directores técnicos los días 13 y 14 de julio, con el objetivo de explicar las nuevas reglas antes de su entrada en vigencia en las competencias organizadas por la AFA.