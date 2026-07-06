En el cierre de la jornada mundialista, el duelo entre México e Inglaterra en el Estadio Azteca ha dejado muchas emociones y estuvo a punto de generar un nuevo récord. Jude Bellingham marcó un doblete y se quedó a segundos de que fuera el más rápido de la historia en un Mundial. El volante del Real Madrid puso el 1-0 de los Three Lions a los 36 minutos y el 2-0 apenas 98 segundos más tarde, sin embargo esto no le alcanzó para quedar en los libros, ya que su ex compañero Toni Kroos sigue siendo el dueño de la marca.

A los 36 minutos de la primera parte, Bellingham llegó desde atrás y puso la cabeza a un centro de Bukayo Saka para abrir la cuenta en el Azteca. Apenas un minuto y medio después, llegó una presión exitosa de Elliot Anderson y una combinación entre el '10' y Harry Kane, que no fue egoísta y se la devolvió con un centro al medio para que el mediocampista de 23 años anotara su doblete, logrando así su cuarto tanto en este Mundial 2026, en solamente 98 segundos.

Sin embargo, el récord sigue perteneciéndole a Kroos, que marcó dos tantos en apenas 71 segundos en el inolvidable 7-1 de Alemania ante Brasil en el Mundial 2014 celebrado en Belo Horizonte. Aquella noche, la Mannschaft no tuvo piedad y el célebre mediocampista marcó entre los minutos 24 y 26 sus dos goles en el partido para poner el parcial 4-0, resultado que luego sería aún más abultado en lo que fue la mayor humillación brasileña en los Mundiales.

Más allá del logro parcial de Bellingham, su rendimiento en el Mundial 2026 ha sido importante para Inglaterra e implica también una mejoría respecto de su anterior aporte, cuando con 19 años marcó un tanto y dio una asistencia en Qatar 2022. Esta vez, consolidado dentro del 11 británico, espera ser junto a Kane uno de los principales argumentos para que los Three Lions sueñen con su segunda estrella.