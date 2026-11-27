La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) le entregó a Belgrano de Córdoba el trofeo correspondiente al Campeonato Regional 1985/1986, a través del presidente de la institución "Pirata", Luis Fabián Artime. El reconocimiento tuvo lugar en la Asamblea General Ordinaria de la AFA, realizada en la sede de Pilar. En su momento, la conquista le permitió al Celeste del barrio Alberdi clasificar a la liguilla Pre - Libertadores y al primer campeonato de la Primera B Nacional temporada 1986/87.

A través de su cuenta de "X", Belgrano comunicó: "El 20 de abril de 1986, ante un Gigante de Alberdi colmado, el equipo dirigido por Tomás Rodolfo Cuellar se consagró campeón invicto del torneo que reunió a 106 clubes de las 23 provincias argentinas, clasificando a la liguilla Pre-Libertadores y convirtiéndose en el primer cordobés en conquistar un título nacional de AFA".

Asimismo, el director General de AFA, Gustavo Lorenzo, resaltó tras la Asamblea: "Luego de revisar los registros y nuestros antecedentes, surge que en esa oportunidad no se le entregó la premiación correspondiente al título obtenido".

A raíz de eso, el dirigente argumentó la decisión: "Por ello, aprovechando esta ocasión que reúne a la familia del fútbol argentino, de la mano del Presidente Claudio Tapia, se cumple en entregar al Club Atlético Belgrano en la persona de su Presidente, Luis Fabián Artime, la copa del campeón del Torneo Regional 1985-1986 para que la misma sea merecidamente exhibida en las vitrinas del club".

De esta manera, el Regional del 86 queda marcado como el primer título a nivel AFA conseguido por Belgrano de Córdoba, a sólo siete meses de haberse consagrado en el Torneo Apertura 2026 tras ganarle la final a River en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Belgrano y Alianza jugaron dos veces

En el Campeonato Regional 1985-86, Belgrano de Córdoba y Alianza de Cutral Có se enfrentaron en dos oportunidades durante la fase final. La primera en el Coloso del barrio Ruca Quimey, el 9 de marzo de 1986, partido que terminó finalizado 0 a 0.

La revancha, fue el 6 de abril de 1986, los Celestes en el Gigante del barrio Alberdi golearon a los neuquinos por 7 a 0, con goles de Luis Scatolaro, Germán Martellotto, Edgardo Parmigiani, Raúl Moreno, Abel Darío Blasón de penal, José Luis Villarreal y Sergio Céliz.

En la foto del partido jugado en Neuquén, el que lleva la pelota es el desaparecido Julio César "La Araña" Villagra con el 16 en su patnalón, ídolo de la institucióm "Pirata", tanto es así que el estadio emplazado en barrio Alberdi lleva su nombre. En la marca un referente de Alianza de aquellos años, Néstor Omar Poblet. Historia pura.