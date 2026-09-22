El fútbol argentino comenzó a diagramar su futuro. En una reunión que reunió a los máximos dirigentes de los clubes del país en el predio Lionel Messi de Ezeiza, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) avanzó sobre varios temas centrales que marcarán el rumbo de las competencias durante 2027 y los próximos años. Entre balances, reformas y nuevos proyectos, el encuentro dejó definiciones importantes para la estructura de los torneos nacionales.

Qué se planteó en la reunión del Comité Ejecutivo de AFA

La jornada sirvió para repasar el estado actual de la temporada 2026 y ajustar detalles del calendario que viene. Uno de los puntos más relevantes fue la reorganización de las fechas del Torneo Clausura, contemplando la próxima ventana FIFA de octubre y los compromisos de los equipos que continúan en la Copa Argentina y las competencias internacionales organizadas por Conmebol. Además, la Liga Profesional confirmó que en los próximos días se publicarán las programaciones de las fechas 14, 15 y 16.

Sin embargo, las novedades más importantes estuvieron enfocadas en la temporada 2027. Tras varios meses de análisis, el Comité Ejecutivo aprobó que las semifinales y finales de los playoffs se disputen en estadios neutrales, una medida que busca potenciar la convocatoria de ambas parcialidades, generar un mayor impacto económico y reforzar el carácter federal de las definiciones.

Otra de las decisiones que despertó interés fue la creación de una nueva competencia. La denominada Recopa de Campeones enfrentará en un triangular a los ganadores de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional, sumando un nuevo trofeo al ya cargado calendario del fútbol nacional.

El mercado de pases también estuvo sobre la mesa. Los dirigentes analizaron la necesidad de modificar las fechas de cierre del libro de transferencias para alinearlas con los principales mercados de Sudamérica. El objetivo es evitar desventajas competitivas y facilitar la planificación deportiva de los clubes frente al constante movimiento de futbolistas hacia ligas de la región.

Durante el encuentro también se presentó un balance de la temporada 2026, que desde la Liga Profesional calificaron como positivo. Entre los datos destacados sobresalen los más de 1.750.000 socios registrados, una asistencia promedio semanal superior a los 283 mil espectadores y el crecimiento sostenido en la formación y exportación de jugadores, con 875 futbolistas argentinos actuando en el exterior y más de 210 debutantes en la máxima categoría.

La reunión también tuvo un capítulo político. River Plate, representado por su vicepresidente segundo Ignacio Villarroel, formalizó la presentación de un documento con propuestas de reformas para el fútbol argentino. No obstante, desde la AFA aclararon que esas iniciativas serán analizadas con vistas a la temporada 2028, ya que el formato y la organización de las competencias de 2027 ya habían sido definidos con anterioridad.

Con el calendario avanzando hacia su tramo decisivo y los torneos internacionales entrando en etapas de definición, la AFA empezó a delinear el futuro inmediato del fútbol argentino. Y las decisiones tomadas en Ezeiza anticipan que el 2027 llegará con cambios importantes dentro y fuera de la cancha.