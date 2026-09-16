La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ya tiene escenario y fecha: será el próximo 6 de octubre, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental. Para esa jornada, la AFA prepara un reconocimiento especial para el futbolista rosarino.

El presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, adelantó parte de la ceremonia a través de un video publicado en sus redes sociales. El dirigente confirmó que se buscará reunir a los protagonistas de una de las etapas más exitosas de la historia del seleccionado argentino.

“(Vamos a) invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Qatar del 22, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la Selección”, explicó Tapia.

La hermosa despedida que tendrá Messi

De esta manera, la intención es que los integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022 puedan estar presentes junto a sus seres queridos en el Monumental. El homenaje tendrá como eje a Messi, pero también buscará reconocer a la generación que consiguió devolverle a la Argentina el título mundial.

Según contó el propio presidente de la AFA, la idea fue conversada previamente con Scaloni, quien dio su aprobación. “A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó Tapia, en referencia al encuentro que marcará una nueva etapa para el máximo referente de la Albiceleste.

El anuncio del retiro llegó el 31 de agosto, cuando Lionel Messi comunicó públicamente que no continuará defendiendo la camiseta argentina. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el capitán.

La hermosa despedida que tendrá Messi

En aquella misma publicación, Messi dejó en claro el impacto emocional que tuvo la decisión. “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, sostuvo.

El encuentro frente a Benín será el cierre de una serie de tres amistosos que la Selección Argentina disputará durante la próxima Fecha FIFA. Antes, jugará contra Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y frente a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental. Los partidos fueron catalogados como amistosos Clase A y tendrán restricciones de público debido a una sanción de FIFA.