La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino sigue sumando capítulos. Después de varios meses de distancia institucional y fuertes cuestionamientos al manejo de la casa madre del fútbol argentino, el club de Núñez confirmó su regreso al Comité Ejecutivo de la AFA. Sin embargo, la decisión no tardó en generar repercusiones y ya apareció la primera respuesta desde otro club de Primera División.

La dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo decidió volver a ocupar su lugar en la mesa de decisiones del fútbol argentino luego de haberse alejado en marzo. El retorno llegó acompañado por un documento crítico en el que River plantea una serie de reformas y cuestionamientos sobre el funcionamiento actual de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

En representación del Millonario estuvieron presentes el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel y el secretario general Agustín Forchieri, quienes participaron de la reunión realizada en el predio de Ezeiza. Desde Núñez sostienen que la mejor manera de impulsar cambios es desde adentro de la estructura de la AFA, aunque sin resignar sus críticas a la conducción actual.

Pero la postura riverplatense encontró rápidamente resistencia. El primero en salir al cruce fue Matías Mariotto, presidente de Banfield, quien cuestionó públicamente la estrategia de la institución de Núñez. En diálogo con ESPN, el dirigente fue contundente al referirse al regreso de River al Comité Ejecutivo.

"Creo que las cosas se discuten en el ámbito que corresponde. Cuando uno filtra las cosas antes es más jueguito para la tribuna que otra cosa", disparó Mariotto, en una frase que rápidamente tomó repercusión en el mundo del fútbol. De todas maneras, también destacó la importancia institucional del Millonario al señalar que su regreso es positivo para la AFA.

Lejos de bajar el tono, el presidente del Taladro también apuntó directamente contra Di Carlo. "Stefano, como dirigente joven, tiene mucho para aportar seguramente, pero cuando River pretende marcar agenda a la Asociación del Fútbol Argentino me parece que se confunden un poco los roles", afirmó, marcando una clara diferencia respecto a la postura impulsada desde el Monumental.

De esta manera, la vuelta de River a los órganos de decisión de la AFA no hizo más que profundizar el debate político dentro del fútbol argentino. Mientras en Núñez aseguran que buscarán impulsar cambios estructurales y mayor transparencia, desde otros sectores ya comenzaron a cuestionar la estrategia. La disputa entre el club más poderoso del país y la conducción de Tapia suma un nuevo episodio y promete seguir ocupando el centro de la escena en las próximas semanas.