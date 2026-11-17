El Torneo Clausura 2026 entró en su etapa más caliente y los 16 equipos clasificados ya conocen a los árbitros que tendrán la responsabilidad de impartir justicia en los octavos de final. La AFA confirmó las designaciones para los ocho encuentros de una instancia en la que no hay margen para equivocaciones: el que gana sigue en carrera y el que pierde se despide del campeonato.

Con los cruces definidos y la expectativa creciendo entre los hinchas, la atención también se posa sobre los encargados de dirigir cada compromiso. Entre los partidos más atractivos aparecen River-Lanús, con Pablo Dóvalo como juez principal, y Boca-Independiente Rivadavia, que tendrá a Luis Lobo Medina al frente del equipo arbitral.

La actividad comenzará este viernes 20 de noviembre con el enfrentamiento entre Vélez y Belgrano, desde las 20, en el estadio del Fortín. Yael Falcón Pérez será el encargado de dirigir el encuentro, que abrirá oficialmente la etapa de eliminación directa.

River y Boca ya tienen árbitros para sus compromisos

Uno de los partidos que concentrará todas las miradas será el de River frente a Lanús, programado para el domingo 22 a las 19 en el Monumental. Pablo Dóvalo fue designado como árbitro principal y estará acompañado por Gastón Monsón Brizuela en el VAR e Iván Núñez como AVAR.

Por su parte, Boca tendrá que esperar hasta el miércoles 25 para disputar su compromiso ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro comenzará a las 21 y contará con Luis Lobo Medina como juez principal, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR y Wenceslao Meneses será el AVAR.

Otro de los cruces destacados será el de Argentinos Juniors e Independiente, que se enfrentarán el sábado 21 a las 17 en La Paternal. Jorge Baliño será el encargado de impartir justicia, con Fernando Echenique en el VAR.

El cronograma completo de árbitros para los octavos de final

La primera ronda de los playoffs tendrá ocho encuentros distribuidos entre viernes, sábado, domingo, lunes y miércoles. Estos son los árbitros y las autoridades designadas para cada compromiso:

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium).

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Bryan Ferreyra.

17.00: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports).

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Fernando Echenique.

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Germán Delfino.

19.00: River vs. Lanús (TNT Sports).

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

22.00: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium).

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Yamil Possi.

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's (TNT Sports).

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Sebastián Habib.

Miércoles 25 de noviembre

21.00: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

VAR: José Carreras.

Con los jueces confirmados, comienza la cuenta regresiva para una etapa decisiva del campeonato. Ocho partidos, 16 aspirantes y un mismo objetivo: avanzar a los cuartos de final y seguir alimentando el sueño de levantar el Clausura 2026.