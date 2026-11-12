La cuenta regresiva para los playoffs del Torneo Clausura ya está en marcha. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó el cronograma completo de los octavos de final y los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen cuándo deberán salir a la cancha para comenzar el camino hacia el título.

La primera llave de eliminación directa se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre, con encuentros distribuidos a lo largo de cinco jornadas. Habrá cruces atractivos, partidos decisivos y dos protagonistas que concentran buena parte de la atención: River y Boca.

El primer encuentro será el viernes 20, cuando Vélez reciba a Belgrano desde las 20 en Liniers. La actividad continuará el sábado 21 con dos compromisos: Defensa y Justicia enfrentará a Barracas Central a las 15 en Florencio Varela, mientras que Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda desde las 17 en La Paternal.

El domingo 22 tendrá una agenda cargada, con tres partidos. Rosario Central abrirá la jornada frente a Gimnasia de Mendoza a las 16 en el Gigante de Arroyito. Más tarde, desde las 19, llegará uno de los duelos más esperados: River recibirá a Lanús en el estadio Monumental.

Este encuentro tuvo varios capítulos antes de quedar confirmado. El Millonario pretendía jugar el viernes, mientras que el Granate buscaba postergarlo hasta el lunes para recuperar a su delantero Allan Wlk, convocado por la selección paraguaya durante la fecha FIFA. Finalmente, las instituciones llegaron a un acuerdo para disputar el partido el domingo.

La jornada se completará a las 22, cuando Instituto se mida con Huracán en Córdoba.

El lunes 23 será el turno de Gimnasia de La Plata y Newell's, que se enfrentarán desde las 17 en el estadio del Bosque. El martes no habrá actividad y la primera ronda de los playoffs tendrá su cierre el miércoles 25.

Ese día, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza desde las 21 en la Bombonera. El Xeneize, campeón de la Tabla Anual, buscará avanzar en una instancia que puede encontrarlo, además, con la posibilidad de llegar como campeón de la Copa Sudamericana.

Con los horarios definidos, comienza otra etapa del campeonato. Ya no hay margen para especular: cada partido será una final y solamente ocho equipos conseguirán el pasaje a los cuartos de final.

El cronograma completo de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20.00: Vélez (3A) vs. Belgrano (6B) – TNT Sports.

Sábado 21 de noviembre

15.00: Defensa y Justicia (4A) vs. Barracas Central (5B) – ESPN Premium.

17.00: Argentinos Juniors (2B) vs. Independiente (7A) – TNT Sports.

Domingo 22 de noviembre

16.00: Rosario Central (1B) vs. Gimnasia de Mendoza (8A) – ESPN Premium.

19.00: River (4A) vs. Lanús (5B) – TNT Sports.

22.00: Instituto (1A) vs. Huracán (8B) – ESPN Premium.

Lunes 23 de noviembre

17.00: Gimnasia de La Plata (3B) vs. Newell's (6A) – TNT Sports.

Martes 24 de noviembre

No habrá partidos.

Miércoles 25 de noviembre