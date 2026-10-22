El fútbol argentino recuperará una de sus definiciones más tensas. Después de 15 años, la promoción volverá a formar parte del sistema de ascensos y descensos, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolviera su regreso durante una reunión del Comité Ejecutivo. La medida comenzará a aplicarse en la próxima temporada y abarcará desde la Primera Nacional hacia las categorías inferiores, sin involucrar a la Liga Profesional.

La decisión reintroduce un formato que durante años mantuvo en vilo a clubes e hinchas, con cruces en los que una temporada podía terminar en una celebración histórica o en un golpe deportivo difícil de olvidar. A partir de ahora, los equipos no solo deberán pelear por subir de categoría o evitar el descenso directo: también tendrán que afrontar una instancia extra en la que se definirá su futuro.

En la Primera Nacional, la planificación contempla que los dos últimos de cada zona pierdan la categoría de manera directa. Para los equipos que terminen inmediatamente por encima de esos puestos, la promoción abrirá una última oportunidad de conservar su lugar en la divisional.

El sistema distinguirá entre los clubes directamente afiliados a la AFA y los indirectamente afiliados. El antepenúltimo de los primeros deberá enfrentarse con un equipo de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los segundos tendrá que disputar su permanencia frente a un representante del Federal A.

Más cruces, más presión y una oportunidad extra

La modificación también alcanzará a la Primera B y la Primera C, donde habrá promociones tanto para definir ascensos como descensos, además de los movimientos directos previstos para cada categoría.

De esta manera, el nuevo esquema busca sumar instancias de definición en las divisiones del Ascenso y mantener abierta la disputa hasta el final de la temporada. Para algunos clubes, será una posibilidad de concretar el salto que persiguen desde hace años; para otros, una última barrera antes de perder la categoría.

La promoción tiene una historia particular en el fútbol argentino. Se disputó desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012, mediante series de ida y vuelta que enfrentaban a un equipo que buscaba ascender con otro que intentaba sostener su lugar en una categoría superior.

La serie comenzaba en la cancha del conjunto que peleaba por subir y se definía en el estadio del equipo que buscaba mantener la categoría. Además de jugar la revancha ante su público, el representante de la división superior contaba con una ventaja deportiva: si el resultado global terminaba igualado, conservaba su lugar.

Racing, San Lorenzo y River: los antecedentes que siguen en la memoria

Durante aquellos años hubo promociones que quedaron grabadas en la historia del fútbol argentino. Racing logró mantenerse en Primera División frente a Belgrano en la temporada 2007/08, mientras que San Lorenzo superó a Instituto en 2011/12 para evitar el descenso.

Sin embargo, uno de los capítulos más recordados fue el que protagonizó River en 2011. El equipo de Núñez perdió la promoción ante Belgrano y descendió por primera vez en su historia, en una serie que sacudió al fútbol nacional y quedó marcada como uno de los episodios más impactantes de la competencia.

Esos antecedentes explican por qué el regreso del formato despierta tanta atención. No se trata de un partido más, sino de una instancia en la que se cruzan dos objetivos opuestos: la ilusión de ascender y la necesidad de sobrevivir en la categoría.

Quince años después de su última edición, la promoción volverá a escena. La AFA ya tomó la decisión y el Ascenso se prepara para una temporada en la que terminar en los puestos decisivos no necesariamente significará el final del camino. Para algunos, será la última oportunidad; para otros, la puerta de entrada a una categoría superior.