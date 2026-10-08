Sobreseyeron a 13 familiares y socios de Pablo Toviggino en una causa vinculada a fondos de la AFA

La Justicia Federal de Campana sobreseyó a 13 familiares y socios de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y a seis empresas investigadas en una causa iniciada por la presunta sustracción de fondos del patrimonio de la entidad.

La decisión fue adoptada por el juez federal Adrián González Charvay, quien sostuvo en su resolución que los involucrados debían ser sobreseídos “por no existir acción penal legalmente promovida a su respecto”.

El expediente había comenzado en la Justicia Federal de Santiago del Estero. Durante esa primera etapa, el fiscal Pedro Simón llegó a solicitar la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y de Toviggino.

Posteriormente, la Cámara Federal determinó que la investigación debía quedar en manos de González Charvay, cuyo juzgado en Campana concentra otras causas relacionadas con la AFA.

Quiénes fueron sobreseídos

La resolución alcanzó a Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana.

También fueron beneficiadas las sociedades HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., WICCA SAS y VANDAP SA.

El sobreseimiento había sido solicitado por el abogado Álvaro Aitor Irazusta, representante de la mayoría de los investigados.

La defensa cuestionó el origen de las acusaciones y afirmó que el fiscal, “sin ningún elemento más que un informe periodístico, formuló hipótesis extremadamente graves” contra sus representados.

Irazusta sostuvo además que, después de avanzar con la investigación, “no se obtuvo respecto del Grupo HT ningún elemento que permita vincular sus operaciones con un activo proveniente de alguno de los delitos postulados por la acusación”.

El planteo por la pareja de Toviggino

Los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco, representantes de María Florencia Sartirana, también habían reclamado el sobreseimiento.

Sartirana, pareja de Toviggino, integra VANDAP y WICCA. Según argumentaron sus defensores, las dos sociedades “no aparecen como receptoras directas de fondos de AFA por servicios inexistentes”.

El fallo de González Charvay alcanza específicamente a estas 13 personas y seis empresas dentro de este expediente. La causa había llegado a Campana por decisión de la Cámara Federal, que concentró allí su tramitación debido a la existencia de otras investigaciones relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino.