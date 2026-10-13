El tablero político del fútbol argentino sumó un movimiento de peso. Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, presidentes de River y Estudiantes de La Plata, respectivamente, se reunieron este martes en las oficinas del estadio Monumental y dejaron una imagen que rápidamente captó la atención del ambiente futbolístico. En medio de las diferencias que ambos clubes mantienen con la conducción de Claudio Tapia, el encuentro abrió la puerta a una posible coordinación institucional para discutir el rumbo del fútbol nacional.

La fotografía de los dos dirigentes juntos no pasó inadvertida. River viene endureciendo su postura frente a la AFA y se convirtió en una de las voces más visibles a la hora de plantear cambios en la organización del fútbol argentino. Estudiantes, por su parte, mantiene desde hace tiempo una relación tensa con la conducción encabezada por Tapia, con episodios que profundizaron las diferencias entre las partes. Ahora, ambos clubes decidieron sentarse a trabajar sobre una agenda común.

Aunque el encuentro no fue presentado formalmente como un frente opositor contra la AFA, el contexto le otorga una relevancia particular. La reunión se produjo en un escenario de cruces dirigenciales, cuestionamientos y reclamos, con River dispuesto a impulsar modificaciones y Verón como uno de los dirigentes que más abiertamente expresó sus diferencias con el actual esquema de conducción.

River endureció su postura y Verón aparece como un aliado

La relación entre River y la AFA atraviesa semanas de tensión. El regreso del Millonario al Comité Ejecutivo para plantear propuestas de cambio marcó un nuevo capítulo en las diferencias con la conducción de Tapia. Desde entonces, los movimientos institucionales del club de Núñez quedaron bajo la lupa, en un contexto en el que las discusiones exceden lo deportivo y se trasladan a los despachos.

La despedida de Lionel Messi en el Monumental también quedó atravesada por cuestiones organizativas que generaron diferencias entre River y la AFA. El episodio se sumó a un escenario de distanciamiento que ya venía creciendo y que convirtió al club en uno de los protagonistas del debate sobre el funcionamiento del fútbol argentino.

Del lado de Estudiantes, Verón también sostiene una postura crítica frente a distintas decisiones de la conducción de la AFA. El pasillo de espaldas que protagonizó el Pincha ante Rosario Central y sus cuestionamientos por cuestiones arbitrales fueron algunos de los episodios que expusieron el enfrentamiento.

En ese contexto, el encuentro con Di Carlo adquiere un significado especial. Dos presidentes que mantienen diferencias con la conducción actual del fútbol argentino comenzaron a construir un espacio de trabajo compartido. La imagen puede leerse como una señal de acercamiento entre dirigentes que buscan impulsar cambios, aunque todavía no implica una alianza formal contra Tapia.

El comunicado que confirmó el acuerdo entre River y Estudiantes

Tras la reunión, River difundió un comunicado en el que anunció la creación de una mesa permanente de trabajo junto a Estudiantes. El objetivo es establecer una agenda común para analizar la situación del fútbol argentino, intercambiar ideas y elaborar propuestas destinadas a mejorar su desarrollo.

“River Plate y Estudiantes de La Plata establecen una mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino”, expresó la institución de Núñez en el texto difundido después del encuentro.

El acuerdo abre un canal de diálogo institucional entre dos clubes históricos y deja planteada la posibilidad de avanzar en iniciativas conjuntas. El alcance de esa agenda todavía deberá definirse, al igual que la posibilidad de sumar a otras instituciones interesadas en participar de la discusión.

Por ahora, el dato concreto es que Di Carlo y Verón dieron el primer paso para coordinar posiciones en un momento de fuertes diferencias dentro de la dirigencia del fútbol argentino. River busca impulsar cambios desde el ámbito institucional y Estudiantes comparte la intención de discutir el funcionamiento de la actividad.

La foto en el Monumental dejó una señal que difícilmente pase inadvertida en la AFA. En un escenario donde cada movimiento dirigencial tiene repercusiones, River y Estudiantes decidieron acercarse y abrir una mesa de trabajo. Si ese entendimiento se traduce en una posición común más amplia, será uno de los próximos capítulos de una disputa que sigue sumando protagonistas.