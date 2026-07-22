En medio de una fuerte repercusión mediática, la Asociación del Fútbol Argentino publicó un extenso comunicado para responder a las versiones que circularon en las últimas horas y que vinculaban a Claudio "Chiqui" Tapia y a Pablo Toviggino con una investigación judicial en Estados Unidos.

La entidad fue categórica al negar que su presidente o el tesorero hayan sido citados a declarar por un Tribunal del Distrito Sur de Florida. Según explicó, el documento judicial al que hacían referencia distintas publicaciones estaba dirigido a un tercero, quien debía comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente aportar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.

En ese contexto, la Asociación sostuvo que "es absolutamente falso" afirmar que Tapia o Toviggino hayan recibido una citación judicial o que se les hayan secuestrado teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos.

Además, remarcó que el documento "no dispone ninguna medida personal" contra los dirigentes, "no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad".

La AFA también cuestionó el tratamiento periodístico del tema al señalar que la difusión de información "inexacta o deliberadamente tergiversada" genera desinformación y perjudica el honor de las personas y de la institución. En esa línea, pidió a los medios verificar el contenido de la documentación antes de publicar y recordó que "el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable".

Por último, la entidad adelantó que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes contra quienes hayan difundido información que, según su postura, resulte falsa o engañosa.