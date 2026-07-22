Con el Mundial 2026 ya en los libros de historia, la FIFA comenzó a repartir las últimas distinciones individuales y este martes dio a conocer el equipo ideal del certamen. La formación reúne a los futbolistas más destacados de la Copa del Mundo y cuenta con presencia de la Selección Argentina gracias a Lionel Messi y Lisandro Martínez, dos de las grandes figuras del conjunto dirigido por Lionel Scaloni pese a la derrota por 1-0 frente a España en la final.

El seleccionado argentino, que llegó hasta el partido decisivo tras una destacada campaña, logró colocar a dos de sus referentes en la alineación ideal. Sin embargo, las selecciones con mayor representación fueron España, flamante campeona del mundo, y Francia, que aportaron tres jugadores cada una.

Messi volvió a demostrar su vigencia y fue uno de los futbolistas más determinantes del torneo. El capitán argentino firmó una actuación sobresaliente con ocho goles y cuatro asistencias, liderando a la Albiceleste hasta la final y siendo protagonista de una de las grandes polémicas del Mundial al no quedarse con el premio al mejor jugador del certamen.

Por su parte, Lisandro Martínez fue uno de los pilares defensivos de Argentina. El zaguero conformó una sólida dupla central junto a Cristian Romero durante gran parte de la Copa del Mundo y fue una de las piezas más regulares del equipo. Su participación, sin embargo, terminó de manera amarga al sufrir una lesión en la pierna derecha durante la final, lo que lo obligó a abandonar el encuentro antes del descanso.

El resto del equipo ideal refleja el dominio de España y Francia a lo largo del torneo. La "Roja" aportó a los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, además del mediocampista Rodrigo Hernández, elegido como el mejor jugador del Mundial gracias a su influencia en el funcionamiento del campeón.

Francia, por su parte, tuvo como representantes al defensor Dayot Upamecano, al volante Michael Olise y al delantero Kylian Mbappé. El atacante del conjunto francés volvió a dejar su sello al finalizar como máximo goleador del campeonato con diez tantos y alcanzar los 22 goles en Copas del Mundo, convirtiéndose en el máximo artillero de la historia del torneo.

La formación se completa con el arquero Vozinha, figura de Cabo Verde y ganador del Guante de Oro, el inglés Jude Bellingham y el delantero noruego Erling Haaland, quien también brilló en la cita mundialista.

El 11 ideal del Mundial 2026 según la FIFA

Arquero:

Vozinha (Cabo Verde).

Defensores:

Marc Cucurella (España).

Lisandro Martínez (Argentina).

Dayot Upamecano (Francia).

Pedro Porro (España).

Mediocampistas:

Jude Bellingham (Inglaterra).

Rodrigo Hernández (España).

Michael Olise (Francia).

Delanteros: