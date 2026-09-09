Neuquén continúa proyectándose como una de las ciudades con mayor crecimiento del país y, en ese contexto, el intendente Mariano Gaido reveló múltiples obras que apuntan a consolidar a la capital provincial como un polo de desarrollo, turismo y entretenimiento. En una entrevista con AM550, el jefe comunal confirmó la construcción del Neuquén Arena, anticipó un nuevo espacio multipropósito de gran escala y ratificó la creación de un kartódromo en el sector de la Ruta 67 y la Autovía Norte.

“Neuquén se ha transformado en una ciudad de eventos nacionales e internacionales”, aseguró gaido.

La definición no fue casual. El mandatario vinculó los nuevos proyectos con el éxito de eventos como la Copa Davis, la Fiesta Nacional de la Confluencia, la Feria del Libro y las competencias deportivas que han convertido a la capital neuquina en un punto de referencia para la región.

Uno de los anuncios más importantes fue la confirmación del Neuquén Arena, una obra largamente esperada que comenzará a transitar su etapa administrativa durante los próximos meses. “El Neuquén Arena lo vamos a licitar en noviembre”, adelantó Gaido, quien explicó que el proyecto será presentado junto al gobernador Rolando Figueroa y estará emplazado en un sector estratégico de la ciudad, sobre la Autovía Norte y la Ruta 67.

La apuesta por el deporte también tendrá otro capítulo importante con la construcción del kartódromo municipal. El intendente confirmó que la pista se levantará en la misma zona de expansión ubicada sobre la Ruta 67 y que su diseño será consensuado con el sector privado para garantizar un desarrollo acorde a las exigencias de la actividad.

“Neuquén se ha vuelto una ciudad de eventos y es muy importante realizar el kartódromo porque es una economía deportiva y turística fundamental”, sostuvo.

Además, explicó que la inversión será realizada por el municipio con recursos propios, aunque la administración quedará en manos de actores privados vinculados al automovilismo.

El proyecto incluirá infraestructura integral, tribunas y servicios, con la intención de atraer competencias de relevancia nacional. “Quiero traer el Argentino y trabajar para traer el Internacional de Motocross a la ciudad de Neuquén”, remarcó Gaido, quien también confirmó gestiones para que la capital neuquina sea sede de la final de pádel durante el próximo verano.

Las nuevas obras se sumarán al desarrollo del Parque Industrial Neuquén, que se construye sobre la Ruta 67 y que, según anunció el intendente, comenzará con mil hectáreas y será ampliado a dos mil debido al interés de empresas locales, nacionales e internacionales. La iniciativa contempla infraestructura, servicios, conectividad y beneficios impositivos para quienes se instalen en el predio.

Con el Neuquén Arena, el futuro espacio multipropósito, el kartódromo y la expansión del Parque Industrial, la gestión municipal busca dar un nuevo salto de escala. La intención es clara: consolidar a Neuquén no sólo como la capital energética del país, sino también como una ciudad moderna, preparada para recibir inversiones, turismo y grandes espectáculos durante todo el año.