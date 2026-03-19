El proyecto del Neuquén Arena entra en una nueva etapa. El gobierno municipal decidió avanzar en la búsqueda de una ubicación alternativa dentro de la ciudad, luego de los planteos y preocupaciones que surgieron en torno a su instalación en la Isla 132.

La definición fue confirmada por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien explicó que el cambio responde a un proceso de análisis que ya está en marcha.

“Queremos darle tranquilidad a la ciudadanía y a los sectores que estaban preocupados: ya hay una decisión del intendente de la ciudad para un nuevo emplazamiento”, confirmó.

Un cambio que redefine el proyecto

La posibilidad de trasladar el Neuquén Arena a otro punto de la ciudad ya es una decisión tomada. Según indicó Pasqualini, las distintas áreas del Municipio trabajan en la identificación de un nuevo emplazamiento.

La ubicación será informada cuando el proceso esté definido, en función de los estudios técnicos que se están llevando adelante.

"Este es el gobierno local de nuestra ciudad, uno que tiene capacidad de escucha, en el que fuimos atendiendo a los diferentes sectores y vecinos que tenían preocupación del emplazamiento en la isla 132”, expresó Pasqualini.

Servicios, accesos y planificación

Uno de los ejes centrales del análisis es garantizar que el lugar elegido tenga las condiciones necesarias para una obra de gran escala.

El Neuquén Arena está pensado como un espacio que concentrará eventos culturales, deportivos y turísticos con alta convocatoria. Por eso, la evaluación incluye aspectos clave como accesos viales, estacionamiento y disponibilidad de servicios.

La elección del terreno no solo implica definir un punto en el mapa, sino asegurar que pueda sostener el movimiento que generará el complejo.

"Hay que ver factibilidad de servicios e ingresos, porque cuando pensás en una obra de estas características como el Neuquén Arena, tenés que ver que estén dadas todas las condiciones de servicios y lo vial. Dónde, cómo se llega, ver los estacionamientos”, precisó la funcionaria.

Eventos masivos y una ciudad en crecimiento

Desde el Municipio remarcan que cada actividad que se organiza en Neuquén tiene una fuerte respuesta del público. Ejemplos como la Fiesta de la Confluencia, la Feria del Libro, FAN y Neuquén Emprende muestran el nivel de convocatoria que tiene la ciudad.

En ese contexto, el futuro arena proyecta un flujo constante de personas, lo que obliga a pensar su ubicación con criterios de infraestructura y conectividad.

“Si hay algo a lo que estamos acostumbrados a que es que cada evento, ya sea cultural, deportivo o turístico que se lleva adelante en la ciudad es muy convocante", aseguró Pasqualini.

Una señal hacia los vecinos

La decisión de avanzar en un nuevo emplazamiento llega después de los planteos realizados por distintos sectores y residentes que manifestaron inquietudes sobre la localización original.

El Ejecutivo confirmó que el proyecto seguirá adelante, pero con ajustes en su planificación para garantizar condiciones adecuadas tanto para el funcionamiento del espacio como para el entorno urbano.

Lo que viene

El próximo paso será definir y anunciar el nuevo lugar donde se construirá el Neuquén Arena. Mientras tanto, continúan los estudios técnicos y evaluaciones necesarias para cerrar esa definición.

El proyecto se mantiene en marcha, ahora con una etapa de revisión que reconfigura su desarrollo y marca el rumbo de una de las obras más importantes previstas para la ciudad.