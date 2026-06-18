Neuquén Arena cambia de rumbo: dónde estará el estadio que busca convertir a la ciudad en un polo de eventos

El futuro Neuquén Arena, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por la Municipalidad de Neuquén, parece haber encontrado finalmente el lugar donde comenzará a tomar forma. Tras varios meses de análisis y debate, el estadio multipropósito que buscará posicionar a la capital neuquina como un centro de referencia para eventos masivos se construirá en el sector de la Autovía Norte, en las inmediaciones del cruce de las rutas 22 y 67.

La definición representa un giro respecto de la propuesta original, que contemplaba levantar el complejo en la Isla 132, dentro del Paseo de la Costa. Aquella ubicación había generado cuestionamientos por parte de organizaciones ambientalistas y vecinos, que advertían sobre el impacto que una infraestructura de gran escala podría tener sobre uno de los espacios naturales más importantes de la ciudad.

La nueva alternativa aparece asociada a otro concepto: el desarrollo de una centralidad urbana con capacidad de crecimiento, mejores accesos y conectividad para recibir a miles de personas durante espectáculos, competencias deportivas y convenciones.

El lugar donde estará el estadio fue anticipada por el gobernador Rolando Figueroa en la presentación en la que describió el destino de los fondos extraordinarios que percibirá la provincia de Neuquén.

Un sector clave para el crecimiento de Neuquén

La zona elegida no es casual. El área donde se proyecta el Neuquén Arena forma parte de uno de los corredores viales que más transformaciones experimentará en los próximos años. Allí confluyen la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 67, dos vías estratégicas para la circulación regional y para la conexión con sectores en expansión de la capital neuquina.

Además, en ese entorno están previstas importantes obras de infraestructura destinadas a mejorar la movilidad, entre ellas nuevos puentes, ampliaciones de carriles y mejoras en los accesos que conectan la ciudad con los desarrollos vinculados a Vaca Muerta.

La ubicación permitiría absorber con mayor facilidad el movimiento que generan los eventos masivos, uno de los aspectos que había despertado interrogantes cuando el proyecto estaba previsto para la costa del río Limay.

El estadio que imagina la ciudad

El Neuquén Arena está pensado como un espacio multipropósito capaz de albergar recitales internacionales, competencias deportivas de primer nivel, exposiciones y congresos. Según las características preliminares difundidas por el municipio capitalino, el complejo tendría alrededor de 40.000 metros cuadrados distribuidos en varios niveles y se desarrollaría mediante un esquema de inversión público-privada.

La apuesta apunta a consolidar a Neuquén como una plaza atractiva para espectáculos y eventos de gran convocatoria, un segmento que viene creciendo al ritmo de la expansión económica de la región.

Cuando el proyecto fue presentado durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, la Isla 132 aparecía como el lugar elegido para el emplazamiento del estadio. Sin embargo, las críticas por el posible impacto ambiental y las discusiones sobre accesibilidad llevaron a analizar otras alternativas. Con el paso de los meses, la búsqueda se concentró en sectores que ofrecieran mejores condiciones para una infraestructura de gran escala.

La elección de la Autovía Norte parece responder precisamente a esa necesidad: disponer de espacio para futuras ampliaciones, garantizar una mejor conectividad y acompañar el crecimiento de una ciudad que busca ampliar su oferta de entretenimiento, turismo de reuniones y eventos corporativos.

De confirmarse oficialmente la ubicación, el Neuquén Arena ingresará en una nueva etapa, marcada por las definiciones técnicas y la búsqueda de inversores para uno de los proyectos urbanos más importantes previstos para la capital neuquina en los próximos años.