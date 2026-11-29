El ex capitán de Los Pumas Agustín Pichot resultó electo como nuevo miembro del Comité Ejecutivo de World Rugby, en representación de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur. La votación se llevó a cabo en Dublín, Irlanda, en la reunión oficial del Consejo de la entidad internacional con una candidatura del exjugador que fue presentada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y respaldada por la Unión Sudafricana de Rugby.

Tras el escrutinio, el dirigente obtuvo uno de los dos puestos destinados a representantes de las uniones de alto rendimiento del hemisferio sur y su designación representa un reconocimiento a su trayectoria, liderazgo y compromiso con el desarrollo del rugby a nivel internacional, y constituye un hecho significativo para el rugby argentino, que mantendrá participación en uno de los principales órganos de decisión mundial.

Luego de conocerse el resultado, la UAR felicitó al dirigente y, por su parte, Pichot expresó: “Es un orgullo y una gran responsabilidad asumir nuevamente el compromiso de contribuir al desarrollo del rugby mundial. Creo en la importancia de seguir impulsando un deporte verdaderamente global, con mayores oportunidades de crecimiento para todas las naciones y un modelo económicamente sustentable a largo plazo".

Y agregó: "Agradezco a la UAR por la confianza y a Sudáfrica por el respaldo a mi candidatura. Quiero también felicitar a John Eales por su elección y reconocer a Greg Barclay por su participación en este proceso. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de aportar mi experiencia y trabajar por un rugby más inclusivo, competitivo y sostenible, con una visión estratégica de futuro”.

El presidente de la UAR, Félix Páez Molina, declaró: “Para la UAR es un enorme orgullo que Agustín haya sido elegido para integrar el Comité Ejecutivo de World Rugby. Su trayectoria, experiencia y compromiso con el desarrollo de nuestro deporte son un reconocimiento al camino que viene recorriendo el rugby argentino a nivel internacional".

"Estamos convencidos de que su visión y liderazgo serán un gran aporte para los desafíos que tiene el rugby mundial. Desde la UAR lo felicitamos y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, cerró.