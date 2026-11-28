En un clima enrarecido en la previa del partido que sostendrán este domingo a partir de las 17 en La Visera, Cipolletti y los santiagueños de Sarmiento de La Banda en el marco del cotejo revancha de las semifinales de la Reválida del Torneo Federal A 2026 que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Por un lado la dirigencia albiengra, decidió mantener los mismos precios en las entradas que determinó para el último partido como locales ante Juventud Antoniana de Santa en la instancia de los cuartos de final del certamen.

Los valores serán, Popular (general no socios) en 50.000 pesos, la Platea (no socios) en 75.000 pesos, el Canje socios con cuota al día 25.000 para populares, Damas, jubilados y menores de 12 años (popular) en 30.000 pesos y Menores de 12 años para ingreso a platea de 50.000 pesos.

Precios de las entradas para el partido de este domingo

Tribuna Segura

El encuentro entre patagónicos y norteños tendrá un operativo especial de seguridad. La Policía de Río Negro anunció que este domingo 29 se aplicará el programa Tribuna Segura, por lo que los hinchas deberán cumplir con una serie de requisitos para ingresar al estadio. Se trata del mismo protocolo que se viene aplicando en los partidos masivos del certamen, incluyendo la final que el los valletanos jugaron San Francisco, en Córdoba frente a San Martín de Formosa.

El encuentro comenzará a las 17 y los controles estarán destinados a verificar la identidad de los espectadores y constatar que no tengan restricciones vigentes para asistir a acontecimientos deportivos.

Desde la organización recomendaron que el público concurra con DNI (Documento Nacional de Identidad) y entrada en mano, que llegue con anticipación para facilitar los procedimientos y que respete las indicaciones del personal de seguridad.

Además, se informó que no podrán ingresar aquellas personas que tengan una prohibición judicial, una restricción administrativa o un derecho de admisión vigente y aplicable.

El operativo estará a cargo de la Policía de Río Negro, a través de la Unidad Regional V y la Comisaría Cuarta, en el marco de las medidas previstas para el encuentro. De esta manera, los hinchas del Albinegro deberán tener en cuenta las disposiciones para acompañar al equipo en una nueva presentación en su estadio.