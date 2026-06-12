El nombre de Agustina Bascerano quedó en el centro de la escena en los últimos días luego de que trascendieran detalles de su separación de Germán Pezzella, una historia que generó enorme repercusión en redes sociales y programas de televisión. La modelo y emprendedora volvió a ser noticia cuando muchos espectadores la reconocieron en la serie documental “Muchachas”, una producción que se estrenó recientemente y que muestra distintos aspectos de su vida.

La atención sobre su figura creció después de que en el programa Puro Show revelaran que la ruptura con el defensor argentino se habría producido tras descubrir una supuesta relación paralela. Según contó Pochi, de Gossipeame, la tercera persona involucrada sería Agustina Tedesco, quien también mantenía una relación sentimental y tenía hijos. La información rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados del espectáculo.

Mientras el escándalo ocupaba titulares, muchos se sorprendieron al ver a Agustina Bascerano formando parte de “Muchachas”, un proyecto que había sido grabado varios años antes. La producción comenzó a despertar curiosidad porque otras parejas de futbolistas habían tomado decisiones distintas respecto a su participación pública.

La ex de Pezzella estuvo en el documental "Muchachas"

Durante una charla en el podcast Ángeles y Demonios, Bascerano explicó por qué aceptó aparecer en la serie y qué significó para ella mostrar aspectos de su intimidad. Allí dejó en claro que la propuesta le permitió reflejar una faceta poco conocida de su carrera profesional en Estados Unidos y mostrar el esfuerzo que existe detrás de cada trabajo.

“Quise enseñar todo el proceso, los castings, las agencias y la preparación”, contó la modelo, destacando que su intención nunca fue exponer su vida sentimental. Según explicó, la serie retrata una etapa determinada de su historia y no necesariamente coincide con el presente que atraviesa actualmente.

Además, remarcó que no buscó aprovechar la repercusión mediática derivada de su separación con Germán Pezzella. De hecho, sostuvo que no tiene interés en hacer prensa vinculada a cuestiones personales y que su participación en la producción responde exclusivamente a una decisión tomada mucho antes de que estallara la polémica.

La ex de Pezzella estuvo en el documental "Muchachas"

Más allá de su relación con el futbolista, Agustina Bascerano construyó una carrera propia. Estudió nutrición, desarrolló contenido relacionado con el bienestar y el fitness en redes sociales y logró consolidar una comunidad de seguidores interesados en sus consejos de vida saludable. También incursionó en el mundo empresarial con el lanzamiento de su marca de indumentaria, Pure Spain.

La historia de amor entre Agustina Bascerano y Germán Pezzella había comenzado en 2012, cuando se conocieron a través de Facebook. A pesar de la distancia que impuso la carrera deportiva del defensor en Europa, mantuvieron una relación durante más de una década y en 2023 celebraron su casamiento. Sin embargo, el reciente escándalo cambió el rumbo de una pareja que parecía consolidada y volvió a poner a ambos en el centro de la atención pública.