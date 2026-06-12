El asado también forma parte del plan mundialista de la Selección Argentina. Mientras el foco principal está puesto en lo futbolístico, el cuerpo técnico y médico diseñó un operativo especial para que el plantel mantenga durante el Mundial 2026 una de sus costumbres más argentinas.

La delegación llevó más de 500 kilos de carne de primera calidad hasta el Origin Hotel de Kansas City, el lugar elegido como base de operaciones durante la estadía en Estados Unidos. La decisión no responde solo a una cuestión cultural, sino también a una estrategia alimentaria pensada para no alterar la rutina de los jugadores.

Dentro de la Selección Argentina entienden que cualquier detalle puede influir en el rendimiento durante una competencia tan exigente. Por eso, la comida aparece como una pieza más de la preparación, con la idea de evitar cambios bruscos en la dieta y sostener hábitos que el grupo ya tiene incorporados.

El traslado no fue tan simple como cargar los cortes y enviarlos al hotel. Para que la carne pudiera ingresar a Estados Unidos, el operativo necesitó meses de planificación, controles sanitarios y el cumplimiento de requisitos aduaneros específicos. Cada paso debió ajustarse a las normas del país anfitrión antes de llegar a la concentración.

Entre los cortes que viajaron al Mundial 2026 aparecen varios clásicos del asado argentino: bife ancho, bife angosto, vacío, lomo, colita de cuadril, corazón de cuadril, entraña fina, matambre, peceto, roast beef, asado de tira, tapa de asado y osobuco. La variedad busca cubrir distintas comidas y preferencias dentro del plantel.

La Selección Argentina ya había implementado una logística similar en Qatar 2022, aunque en aquella ocasión el cargamento fue mucho mayor. Para ese torneo, la delegación trasladó 2.630 kilos de carne, una cifra que confirmó hasta qué punto el asado se volvió parte del ecosistema interno de la Scaloneta en las grandes competencias.

Entre las preferencias del grupo, el asado de tira suele ocupar un lugar destacado. Detrás aparecen el vacío y el corazón de cuadril, mientras que otros cortes quedan más relegados. De esta manera, la Selección Argentina no solo cuida entrenamientos, descanso y táctica: también prepara cada comida como parte de una rutina que busca que los jugadores se sientan lo más cerca posible de casa.