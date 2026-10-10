Se confirmó lo peor para Boca, El mediocampista Leandro Paredes sufrió un desgarro y se perderá la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, partido que se disputará el martes a las 21:30 en La Bombonera.

El empate 2-2 en Córdoba ante Instituto prendió todas las alarmas en el Xeneize, cuando el capitán y figura Leandro Paredes, pidió el cambió minutos después de haber ingresado a los a los 55 minutos, y apenas 16 minutos después tras sentir un pinchazo en la zona posterior de la pierna derecha.

La lesión del mediocampista sería de grado 2, y demandará entre tres a cinco semanas de recuperación. Además de la serie ante el elenco de Brasil, llegaría con lo justo al superclásico.

Post cotejo, Arruabarrena había mostrado su preocupación, manifestando que “Supongo que para el martes está descartado” agregando además que “Es nuestro capitán, sabemos lo que genera dentro y fuera del grupo. Hoy ha jugado (Williams) Alarcón, el Chelo (Delgado) ha tenido minutos, tuvo algunos el Ruso (Ascacíbar). Podemos armar un buen medio, lo que pasa es que una cosa es armarlo y otra cosa es el martes poder demostrarlo".

La zona muscular es la que más afecta al campeón del mundo, ya que en la temporada sufrió una sobrecarga en el último superclásico, y luego se desgarró ante Católica por Copa Libertadores, lesión que casi lo deja fuera del Mundial.

Boca se prepara para los duelos ante Vasco Da Gama por las semifinales de la Sudamericana, la ida se disputará el martes 13 de octubre en la Bombonera, el martes 20 será la vuelta . Paredes se perdería ambos juegos, además de los cotejos ante Talleres e Independiente.