De tanto cuidar, al Boca de Rodolfo Arruabarrena le terminó saliendo mal la jugada en Córdoba. Empató 2 a 2 ante Instituto, pero perdió a su líder Leandro Paredes, de cara a la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que arranca este martes en La Bombonera.

Qué le pasó a Paredes en el partido ante Instituto

El mediocampista central ingresó a los 8 minutos del complemento, con la derrota parcial de su equipo por 2 a 1 en lugar de Milton Delgado. La carga en el isquiotibial de la pierna derecha era una dolencia que lo venía acompañando, razón por la cual había dejado de ejecutar los tiros de esquina.

Apenas 17 minutos más tarde, bajo la lluvia, la pierna le dijo 'Basta' y el campeón del mundo hizo señas al banco de suplentes. No pudo más y Santiago Ascacibar completó el partido en su lugar.

Si alguien justificaba los siete cambios que introdujo el DT visitante para esta presentación, era justamente Paredes, figura del Xeneize. En conferencia de prensa, el técnico lo lamentó mucho: "Tiene que terminar de hacerse los estudios, pero para el mates estaría descartado. Hemos perdido a nuestro capitán, a nuestro líder".

Quedan 4 días

El partido de ida por la Copa Sudamericana, camino a la final, se jugará el martes en Buenos Aires. Parece casi imposible que el ex Roma llegue en condiciones. La revancha ya está confirmada para el 20 en el Maracaná.

Apenas se retiró de la cancha, el jugador se sentó en el banco de suplentes, le pusieron hielo en la zona afectada y de inmediato se retiró caminando al vestuario. "Completará sus estudios en Buenos Aires. Todos saben lo que él representa para nuestro equipo".