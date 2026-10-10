Por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2026, Instituto y Boca Juniors emptaron 2 a 2 en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde Rodolfo Arruabarrena dispuso un once inicial con siete cambios en el visitante, entre ellos su capitán Leandro Paredes que está en el banco de suplentes.

La primera llegada de peligro fue del local, Giuliano Cerato llegó por la izquierda a tomar una pelota suelta dentro del área rival y provocó la primera buena atajada de Álvaro Montero.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos, tras un tiro libe desde la derecha que cayó en forma de centro al área Xeneize. Hubo un rebote y el marcador central Fernando Alarcón sacó el remate para dejar inmóvil al arquero colombiano.

Error grave del arquero Marcos Ledesma en Instituto que salió a descolgar un tiro de esquina lanzado desde la izquierda del atraque, pero el 1 chocó con un compañero en el área gran, soltó la pelota y Enner Valencia estuvo atento a los 24 para sacudir la red del Mario Alberto Kempes.

Como si se tratara de una repetición, Boca volvió a fallar en la pelota parada en contra. Tiro de esquina desde la derecha, el equipo cordobés ganó en la dividida y en el rebote definió Jonathan Galván con un potente remate a corta distancia a los 2 minutos del complemento.

Dos minutos después de haber ingresado por Valencia, y en la primera pelota que tocó, Miguel Merentiel recibió un gran pase de Lautaro Blanco a espaldas del central para una precisa definición del uruguayo a los 10.

Golpazo para Boca, a los 25 minutos se fue lesionado Leandro Paredes, quien había ingresado a los 8 del complemento por Delgado. La dolencia del 5 es el isquiotibial de la pierna derecha y es baja para el arranque de la semifinal por Copa Sudamericana ante Vasco da Gama.

Síntesis

Instituto 2: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Matías Gallardo, Gustavo Abregú; Jeremías Lázaro, Alex Luna; Matías Tissera. DT: Diego Flores

Boca Juniors 2: Álvaro Montero; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado; Carlos Palacios; Leonel Flores, Enner Valencia, Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 14' Alarcón (I), 24' Valencia (B). ST 2' Galván (I), 10' Miguel Merentiel (B).

Cambios: ST al inicio Hernán De la Fuente por Cerato (I), 9' Leandro Paredes por Delgado (B) y Miguel Merentiel por Valencia (B), 26’ Santiago Ascacibar por Paredes (B), Ángel Romero por Villa (B), Jhon Córdoba por Lázaro (I) y Facundo Suárez por Tissera (I), 43’ Juan Ignacio Méndez por Gallardo (I) y Lucas Sanseviero por Luna (I)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Yamil Possi.

TV: TNT Sports.

La previa

El Xeneize llega con la confianza que le da su racha positiva y con la posibilidad de mantenerse en carrera en los distintos frentes que disputa. Sin embargo, el calendario le plantea un desafío adicional: el próximo compromiso ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Por ese motivo, el Vasco analiza introducir varias modificaciones en la formación titular y preservar a algunos de sus principales futbolistas.

Entre las variantes que podría implementar el entrenador aparece el descanso de Leandro Paredes, una de las piezas centrales del mediocampo. También podría haber cambios en los laterales, con Malcom Braida como alternativa para el sector derecho, mientras que Leandro Lozano tendría descanso. La intención será sostener la competitividad del equipo sin descuidar el trascendental compromiso internacional que se aproxima.

Del otro lado estará un Instituto que llega en un gran momento y buscará hacerse fuerte ante su gente. La Gloria, dirigida por Diego Flores, lidera la Zona A con 25 puntos y viene de golear 4-1 a Independiente como visitante. Con Boca como rival, el conjunto cordobés tendrá la oportunidad de ratificar su buen presente y defender la posición de privilegio que consiguió en el campeonato.