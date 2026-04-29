Clima amenaza GP de Miami: 85% de probabilidad de tormentas

La Fórmula 1 reanudará su calendario tras dos fechas suspendidas a raíz del conflicto en Medio Oriente, lo que derivó en un inusua parate de casi un mes en la máxima categoría del automovilismo. El receso dio lugar a cada escuderia para trabajar en la adaptación a la nueva normativa técnica.

El Gran Premio de Miami se encuentra bajo amenaza por un factor externo que puede alterar completamente el desarrollo del fin de semana: la situación metorológica. Los pronósticos anticipan un 85% de probabilidad de tormentas eléctricas para el domingo, justo en el horario de la carrera, aunque las jornadas del viernes y sábado se mantendrían en condiciones secas.

La Fórmula 1 regresa en Miami con incertidumbre: hay 85% de probabilidad de tormentas (foto: AP)

La preocupación no pasa únicamente por la lluvia. En la Fórmula 1, la presencia de descargas eléctricas en las inmediaciones del circuito es considerada un riesgo inmediato. Según el reglamento de la FIA, la actividad debe detenerse automáticamente ante la detección de rayos cercanos, mediante bandera roja.

Qué detalla el reglamento ante el factor climático

El principal motivo es la seguridad integral del evento. Uno de los puntos clave es la operatividad del helicóptero médico: si las condiciones climáticas impiden su vuelo hacia el hospital designado, la competencia no puede disputarse.

Además, ante riesgo eléctrico, los equipos deben resguardar los autos en los garajes y el personal buscar refugio inmediato.

La normativa actual también contempla escenarios específicos como el denominado Rain Hazard, que se activa cuando la probabilidad de lluvia supera el 40%. En esos casos, se permiten ciertos ajustes en los monoplazas incluso bajo régimen de parque cerrado, con el objetivo de mejorar la seguridad en pista mojada.

Si bien correr bajo lluvia es una posibilidad habitual en la categoría, la presencia de tormentas eléctricas cambia completamente el escenario y en caso de confirmarse las condiciones previstas, la dirección de carrera podría verse obligada a retrasar el inicio, suspender la carrera o incluso cancelarla.

GP de Miami y cómo será el cronograma completo

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres 1: 13.00 a 14.30

Clasificación Sprint: 17.30

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación: 17.00 a 18.00

Domingo 3 de mayo:

Carrera: 17.00