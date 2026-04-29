Se corre este fin de semana la sexta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami reanuda la actividad luego de un marzo sin carreras producto del conflicto en medio oriente. Luego de la gran exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto se sube nuevamente al Alpine.

La actividad del fin de semana tendrá, además de la clásica carrera pautada a 57 vueltas, la segunda sprint de la temporada. El circuito semipermanente de Miami cuenta con 19 curvas y está ubicado en el predio del Hard Rock Stadium.

Para Franco Colapinto, será un “volver a iniciar” luego de grandes acontecimientos vividos en los últimos días: primero el domingo con la exhibición realizada en el barrio de Palermo, donde asistieron 600 mil espectadores. Y posteriormente el martes, cuando en su llegada a Miami, pudo conocer a Lionel Messi. Con el envión anímico, el argentino buscará sumar nuevamente arriba del Alpine A526.

objetivo principal, volver a sumar puntos para Franco Colapinto

La última presentación de la Fórmula 1 fue el 29 de marzo, cuando se corrió en el circuito de Suzuka, el Gran Premio de Japón, que quedó en manos de Antonelli, seguid por Oscar Piastri y Leclerc. El piloto italiano suma 72 puntos y lidera el campeonato con Mercedes, seguido por su compañero de equipo George Russell con 63.

Por su parte Colapinto tiene un punto y está 16, mientras que su compañero de equipo Pierre Gasly acumula 15 unidades, posicionado en el puesto 8.

Cronograma del fin de semana:

Viernes 1 de mayo

Prácticas libres: 13 a 14.30 horas

Clasificación sprint: 17.30 a 18.15 horas

Sábado 2 de mayo

Carrera Sprint: 13 a 14 horas

Clasificación: 17 a 18 horas

Domingo 3 de mayo