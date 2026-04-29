Wrexham invertirá 100 millones en renovar su histórico estadio

El Wrexham Association Football Club, club de fútbol de Gales, perteneciente a la localidad de Wrexham, en el nordeste del país, que compite en la Football Championship de Inglaterra, segunda categoría del fútbol inglés, confirmó una inversión cercana a los 100 millones de dólares para renovar el Racecourse Ground, reconocido como el estadio más antiguo del mundo en actividad.

El proyecto está encabezado por sus dueños, los actores de Hollywood, Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes buscan llevar al club a estándares de élite. La iniciativa incluye obras estructurales profundas y una ampliación significativa de la capacidad, con el objetivo de acompañar el crecimiento deportivo con infraestructura acorde.

El eje central del proyecto es la construcción de la nueva tribuna Kop, que tendrá capacidad para más de 7.700 espectadores y reemplazará una estructura icónica demolida en 2023. Con esta ampliación, el estadio superará los 18 mil lugares disponibles y mejorará su funcionalidad, lo que permitirá incrementar ingresos por entradas, hospitalidad y acontecimientos. La obra posiciona al Wrexham entre los proyectos más ambiciosos del ascenso inglés.

Este crecimiento económico está impulsado por su expansión global, en gran parte gracias a la serie Welcome to Wrexham, que aumentó la visibilidad internacional del club y atrajo nuevos patrocinadores e inversores. Ese contexto facilita afrontar una inversión de esta magnitud sin comprometer la estabilidad financiera, y a su vez, el gobierno galés aportó cerca de 20 millones de dólares. Las autoridades destacaron el valor cultural y social del estadio para la comunidad local.

En lo deportivo, el equipo compite en el EFL Championship, marcha sexto y pelea por meterse en zona de playoffs. La dirigencia encabezada por el actor de Deadpool considera que la mejora en infraestructura es clave para sostener ese crecimiento y apunta a cumplir con los requisitos exigidos por la Premier League. La ambición es consolidarse entre los clubes más importantes del país y el estadio será una pieza central en ese proceso.

El diseño del nuevo complejo quedó en manos de Populous, reconocida por desarrollar estadios de primer nivel en Europa. La finalización de las obras está prevista para 2027, aunque el club no descarta lograr el ascenso antes. En ese escenario, los ingresos de la máxima categoría ayudarían a completar el proyecto. Con esta transformación, el Wrexham busca convertirse en un modelo de crecimiento sostenido en el fútbol moderno.