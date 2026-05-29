La pasión por el próximo Mundial volvió a revolucionar a los fanáticos del fútbol y esta vez el furor no pasa por entradas ni camisetas, sino por el esperado álbum del Mundial 2026. En medio de la ansiedad por conseguirlo, cientos de argentinos comenzaron a viajar a Chile para aprovechar la enorme diferencia de precios y llenar el baúl con álbumes y figuritas.

Durante los últimos días, las redes sociales se inundaron de videos y fotos de argentinos haciendo compras masivas en distintos comercios chilenos. El fenómeno se volvió tan grande que incluso medios trasandinos mostraron largas filas en tiendas oficiales y personas cargando cajas completas para regresar al país.

Uno de los lugares más elegidos por los compradores es la tienda oficial de Panini ubicada en Providencia. Allí se consiguen tanto el álbum como los sobres de figuritas a valores considerablemente más bajos que en Argentina. También aparecen opciones en cadenas reconocidas como Falabella y Paris, donde la demanda creció de manera explosiva.

¿Una manera más económica de llenar el álbum?

El dato que más impacta tiene que ver con el precio. El álbum oficial tapa blanda cuesta en Chile unos 4.800 pesos chilenos, equivalentes aproximadamente a 7.700 pesos argentinos. Del otro lado de la cordillera, en cambio, el mismo producto puede encontrarse entre 15 mil y hasta 40 mil pesos según el comercio y la disponibilidad.

Además, varios locales lanzaron promociones especiales que dispararon todavía más las compras. Una de las ofertas más buscadas incluye el álbum tapa blanda junto a 50 sobres de figuritas por 58.900 pesos chilenos, es decir, cerca de 94 mil pesos argentinos. Muchos consideran que el combo resulta mucho más conveniente que comprar cada producto por separado en Argentina.

Otra de las versiones que más llama la atención es la edición tapa dura Gold, una de las más codiciadas entre coleccionistas. En Chile su valor ronda los 14.500 pesos chilenos, cerca de 23 mil pesos argentinos, cifra que igualmente sigue por debajo de algunos precios publicados en el mercado argentino.

¿Una manera más económica de llenar el álbum?

Los propios compradores explicaron el fenómeno en distintos medios de comunicación. “Salió como un boom en Argentina, que nadie lo consiguió. Después venimos acá en cantidad y nos llevamos muchos”, comentó un joven entrevistado por el canal Mega. Otro fanático aseguró que “la diferencia del precio es de 10, 8 lucas en Argentina”.

Incluso varios admitieron que compran grandes cantidades para revender. “Nos conviene porque hay mucha diferencia en precio para poder venderlo allá”, explicó uno de los argentinos que cruzó la cordillera. Al mismo tiempo, algunos alertaron sobre la aparición de álbumes falsificados en el mercado argentino, un problema que comenzó a crecer junto con la locura por el Mundial 2026.