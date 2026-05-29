La caída de Boca Juniors frente a Universidad Católica por 1-0 en La Bombonera dejó una herida profunda en los hinchas y, al mismo tiempo, generó un verdadero festival de memes en las redes sociales. Apenas terminó el partido, miles de usuarios comenzaron a compartir imágenes, videos y chicanas relacionadas con la eliminación del equipo de la Copa Libertadores.

El golpe fue especialmente duro porque el conjunto xeneize llegaba con la ilusión de pelear nuevamente por el máximo torneo continental. Sin embargo, tras terminar tercero en su grupo, el equipo deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana, situación que no tardó en convertirse en motivo de cargadas por parte de los fanáticos de otros clubes.

Uno de los memes más repetidos tuvo relación con el sueño de conquistar “la séptima”. Muchos usuarios ironizaron con esa histórica obsesión de Boca y, en vez de mostrar la séptima Libertadores, publicaron imágenes vinculadas a la Séptima División del club. Las bromas rápidamente se viralizaron en X, Instagram y TikTok.

Los memes virales de la eliminación de Boca

Otro de los apuntados por los hinchas fue Alan Velasco, uno de los futbolistas más cuestionados tras la eliminación. El ex jugador de Independiente llegó al club por una cifra millonaria y las críticas explotaron por su rendimiento irregular dentro de la cancha. Muchos memes hicieron foco en el dinero invertido y la poca influencia que tuvo en el encuentro decisivo.

Las redes también recordaron situaciones recientes del fútbol sudamericano. Algunos usuarios compararon el presente de Boca con el mal momento de Vasco da Gama, cuyos hinchas habían sido noticia días atrás por no festejar goles de su equipo debido al descontento general con el rendimiento futbolístico.

En medio de las burlas apareció además el nombre de Leandro Paredes, quien fue tendencia por una imagen viral junto a Lionel Scaloni. En el meme, el entrenador campeón del mundo realizaba un gesto particular antes de abrazar al mediocampista, en una escena que los usuarios reinterpretaron tras la eliminación de Boca.

Los memes virales de la eliminación de Boca

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La ironía creció todavía más porque, mientras el club sufría una de sus noches más difíciles del año, Scaloni había convocado a Paredes para disputar el Mundial 2026 con la Selección argentina. Esa coincidencia alimentó aún más los comentarios y convirtió al volante en uno de los protagonistas involuntarios de la noche.

Como suele ocurrir en este tipo de derrotas históricas, internet reaccionó con velocidad implacable. Entre cargadas, montajes y videos virales, la eliminación de Boca volvió a demostrar que el fútbol argentino se juega tanto dentro de la cancha como en las redes sociales, donde cada derrota importante se transforma inmediatamente en tendencia.

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