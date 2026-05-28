La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya empezó y el fenómeno del álbum virtual de Panini explota en todo el mundo. Miles de usuarios ingresan cada día para abrir sobres, intercambiar figuritas y completar las páginas de sus selecciones favoritas. En Argentina, además, se viralizó un método vinculado a Coca-Cola que permite conseguir paquetes extra sin pagar.

El nuevo sistema digital permite coleccionar cromos desde el celular a través de la aplicación oficial FIFA Panini Collection, disponible tanto para Android como para iPhone. También existe una versión web que sincroniza el progreso automáticamente y evita perder figuritas al cambiar de dispositivo o cerrar sesión.

Uno de los grandes atractivos del álbum es que todos los jugadores reciben sobres gratuitos diariamente. La app entrega dos paquetes por día simplemente ingresando, aunque muchos fanáticos descubrieron que usando promociones especiales y códigos secretos pueden llegar a abrir hasta cuatro sobres cada 24 horas.

Los mejores trucos para completar el álbum

Entre los códigos más utilizados por la comunidad aparecen ALLTHEFEELS26, FIFA2026PLAY, PANINICOLLECT y COKEFWC26, además de otros alfanuméricos que circulan en redes sociales y grupos de intercambio. Cada código puede utilizarse una sola vez por cuenta y desbloquea paquetes con cinco figuritas virtuales.

Pero el verdadero furor surgió gracias a la alianza entre Coca-Cola y Panini. Los usuarios descubrieron que la aplicación reconoce botellas, latas y distintos productos de la marca mediante la cámara del teléfono. Al escanearlos, el sistema acredita sobres extra automáticamente y también puede desbloquear cromos exclusivos.

Además, quienes ingresan a la promoción oficial de Coca-Cola Argentina pueden obtener un nuevo código promocional cada 24 horas. Esta mecánica hizo que muchos coleccionistas empiecen a guardar envases para seguir sumando figuritas especiales y avanzar más rápido dentro del álbum virtual.

Los mejores trucos para completar el álbum

Otro detalle que enloqueció a los usuarios es la colección limitada de 14 figuritas especiales de Coca-Cola, que solo aparecen mediante estas promociones. También existen cartas premium de futbolistas con diseños distintos a los sobres tradicionales, algo que elevó todavía más la competencia entre coleccionistas.

La Selección Argentina ya tiene su espacio destacado dentro del álbum virtual con jugadores, cuerpo técnico y escudo oficial. Los fanáticos recomiendan activar el sistema de intercambio entre usuarios para completar la página albiceleste más rápido y aprovechar todos los métodos disponibles para conseguir sobres gratis.