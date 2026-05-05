Álbum Panini Mundial 2026: 980 figuritas y costos en Argentina

Con 980 figuritas para coleccionar llegó a Argentina el álbum de figuritas de Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En la versión más extensa de su historia, tendrá 112 páginas, contará con los 48 seleccionados clasificados y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.

Para llenarlo, sin tener repetidas o cambiando las mismas, sumando también el costo del álbum, como mínimo costará 295.000 pesos. Esto se debe a que el álbum tiene un valor de 15.000 pesos, mientras que cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale 2.000 pesos.

Como son 980 las figuritas a coleccionar, como mínimo se deberán comprar 140 sobres de figuritas. El gasto mínimo será de 280.000 pesos, sumado a los 15.000 que sale el álbum en tapa blanda. El tapa dura tendrá un precio más caro, por lo que completarlo será aún más caro.

En cuanto a las figuritas, hay 18 por cada uno de los 48 países clasificados. Además habrá otras especiales como las mascotas y la Copa del Mundo, mientras que sobre el final hay una sección que repasa a las 22 selecciones anteriores campeonas de este certamen.

Los 18 jugadores de la Selección Argentina en el Álbum Panini