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Histórico y tradicional

Cuánto sale llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Salió a la venta el álbum más grande de la historia, que tendrá 112 páginas y 980 figuritas.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 17:16
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Álbum Panini Mundial 2026: 980 figuritas y costos en Argentina

Con 980 figuritas para coleccionar llegó a Argentina el álbum de figuritas de Panini del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. En la versión más extensa de su historia, tendrá 112 páginas, contará con los 48 seleccionados clasificados y cromos especiales con países campeones de otras ediciones.

Para llenarlo, sin tener repetidas o cambiando las mismas, sumando también el costo del álbum, como mínimo costará 295.000 pesos. Esto se debe a que el álbum tiene un valor de 15.000 pesos, mientras que cada sobre, que contiene 7 figuritas, sale 2.000 pesos.

Como son 980 las figuritas a coleccionar, como mínimo se deberán comprar 140 sobres de figuritas. El gasto mínimo será de 280.000 pesos, sumado a los 15.000 que sale el álbum en tapa blanda. El tapa dura tendrá un precio más caro, por lo que completarlo será aún más caro.

En cuanto a las figuritas, hay 18 por cada uno de los 48 países clasificados. Además habrá otras especiales como las mascotas y la Copa del Mundo, mientras que sobre el final hay una sección que repasa a las 22 selecciones anteriores campeonas de este certamen.

Los 18 jugadores de la Selección Argentina en el Álbum Panini

  • Emiliano Martínez
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Nicolás Tagliafico
  • Leonardo Balerdi
  • Enzo Fernández
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Exequiel Palacios
  • Leandro Paredes
  • Nico Paz
  • Franco Mastantuono
  • Nicolás González
  • Lionel Messi
  • Lautaro Martínez
  • Julián Alvarez
  • Giuliano Simeone

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