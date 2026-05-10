El Mundial 2026 empezó a jugarse también fuera de la cancha con el lanzamiento del Álbum Virtual PANINI. La colección digital volvió a despertar la ansiedad de los fanáticos, que ya buscan sobres gratis, códigos especiales y cualquier recurso que les permita completar antes las figuritas de selecciones y jugadores.

La propuesta mantiene una dinámica conocida para quienes ya participaron en ediciones anteriores. Cada usuario puede ingresar a la plataforma y recibir paquetes diarios sin costo, pero el atractivo principal aparece en los códigos promocionales que permiten sumar sobres adicionales sin pagar. Esa posibilidad hizo que muchos empezaran a compartir combinaciones en redes.

Furor por el álbum virtual del Mundial 2026.

Entre los códigos que ya circulan para canjear sobres extra figuran:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

ALLTHEFEELS26

PANINIFWC26

FEELITALL26

MAILWC26GIFT

El canje se realiza desde la propia aplicación o desde la plataforma online asociada al álbum. Para hacerlo, hay que ingresar al Álbum Virtual PANINI 2026, buscar el apartado de “Código Promocional”, escribir la clave correspondiente y confirmar la operación. Si el sistema lo toma como válido, el sobre se acredita en la cuenta.

La mecánica diaria también resulta clave para quienes quieren avanzar sin invertir dinero. La plataforma permite abrir dos sobres gratis por día, una base que puede ampliarse con los códigos promocionales. De ese modo, algunos usuarios pueden llegar a obtener hasta cuatro paquetes en una misma jornada, según los canjes disponibles.

Cada sobre trae cinco figuritas virtuales, por lo que el uso de estas claves se volvió una herramienta muy buscada entre los coleccionistas. En una colección que suele crecer con velocidad y generar intercambios constantes, cualquier paquete adicional puede marcar diferencia para completar equipos, escudos o jugadores destacados.

Además de los códigos públicos, también existen claves de un solo uso que suelen aparecer en promociones especiales, productos de marcas asociadas o sobres físicos. Esas combinaciones funcionan una única vez y quedan anuladas después del primer canje. Por eso, mientras el Mundial 2026 se acerca, la carrera por completar el álbum virtual ya empezó con fuerza.