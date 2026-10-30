Carlos Alcaraz tuvo que trabajar más de la cuenta, pero consiguió el objetivo. El tenista español derrotó a Tommy Paul en un partido de mucha intensidad, con grandes intercambios y momentos de tensión, y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Viena.

El murciano se impuso por 6-4 y 7-6 (2) en un encuentro en el que debió mostrar carácter para resolver un duelo muy disputado. Paul presentó batalla hasta el final, pero Alcaraz logró inclinar la balanza en el tie-break del segundo set, donde marcó diferencias y cerró la victoria.

El triunfo tuvo un valor especial para el español: alcanzó las 50 semifinales de su carrera en el ATP Tour y continúa en carrera por el título en Austria, una conquista que buscará para recuperar sensaciones y cerrar la temporada con mejores resultados.

Alcaraz reconoció el esfuerzo y elogió a su rival

Después del encuentro, el número uno español destacó el nivel del partido y reconoció la dificultad que le planteó el estadounidense.

“Ha sido un partido con grandes intercambios, grandes puntos y golpes extraordinarios por parte de los dos. Estoy muy contento y disfruto mucho de este tipo de partidos”, expresó Alcaraz.

También tuvo palabras de reconocimiento para Paul: “Admiro a Tommy. Me encanta su estilo y disfruto mucho viéndole jugar. Así que enfrentarme a él siempre es un placer”.

El español admitió que no tuvo la misma confianza que en su presentación anterior, especialmente a la hora de golpear desde el fondo de la cancha, pero valoró haber encontrado la manera de resolver el compromiso.

“Estoy contento por la batalla, por haber encontrado la manera de sacar adelante el partido y, finalmente, haber conseguido la victoria en dos sets”, agregó.

Medvedev, el próximo desafío por un lugar en la final

Ahora, Alcaraz tendrá una prueba de máxima exigencia. Este sábado 31 de octubre se medirá con Daniil Medvedev por un lugar en la final del ATP 500 de Viena.

Será el décimo enfrentamiento entre ambos, en un cruce que promete intensidad y tenis de alto nivel. El ruso aparece como un rival de jerarquía y obligará al español a sostener el nivel que mostró en los momentos decisivos ante Paul.

Alcaraz ya está entre los cuatro mejores del torneo y tiene una nueva oportunidad para dar un paso adelante en una temporada en la que busca recuperar regularidad y volver a levantar un trofeo.