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Regreso esperado

El mundo del tenis se pregunta cuándo volverá a las canchas Carlos Alcaraz

Después de tres meses de inactividad por una lesión en la muñeca, Carlos Alcaraz ultima detalles para regresar al circuito en la gira previa al US Open. Su vuelta genera una enorme expectativa.

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Por Nicolás Arano

Periodista y Comunicador (IG: nicolasaranocomunicacion)
Viernes, 17 de julio de 2026 a las 18:46
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Carlos Alcaraz dejó atrás la lesión en la muñeca y trabaja para volver al circuito.

El tenista español Carlos Alcaraz lleva tres meses fuera del circuito, después de su último partido en el Abierto de Barcelona y de sufrir una lesión en la muñeca. Alcaraz podría regresar en la gira de cemento previa al Abierto de los Estados Unidos.

Durante su ausencia, el tenis mundial tuvo un claro protagonista: Jannik Sinner. El italiano, actual número uno del mundo, se quedó con el Abierto de Australia y también volvió a consagrarse en Wimbledon, donde derrotó en la final al alemán Alexander Zverev.

En Roland Garros, en cambio, Sinner cayó frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en un partido donde además mostró algunas dificultades físicas.

Mientras tanto, Carlos Alcaraz siguió su recuperación y ahora prepara su regreso al tenis mundial.

La expectativa es enorme. Porque el tenis volverá a tener a sus dos grandes protagonistas frente a frente. Sinner y Alcaraz mantienen una competencia sana, pero feroz dentro de la cancha.

Y la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿podrá el español recuperar rápidamente su mejor nivel?

El tenis mundial lo esta esperando.

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