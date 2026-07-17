El mundo del tenis se pregunta cuándo volverá a las canchas Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz lleva tres meses fuera del circuito, después de su último partido en el Abierto de Barcelona y de sufrir una lesión en la muñeca. Alcaraz podría regresar en la gira de cemento previa al Abierto de los Estados Unidos.

Durante su ausencia, el tenis mundial tuvo un claro protagonista: Jannik Sinner. El italiano, actual número uno del mundo, se quedó con el Abierto de Australia y también volvió a consagrarse en Wimbledon, donde derrotó en la final al alemán Alexander Zverev.

En Roland Garros, en cambio, Sinner cayó frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en un partido donde además mostró algunas dificultades físicas.

Mientras tanto, Carlos Alcaraz siguió su recuperación y ahora prepara su regreso al tenis mundial.

La expectativa es enorme. Porque el tenis volverá a tener a sus dos grandes protagonistas frente a frente. Sinner y Alcaraz mantienen una competencia sana, pero feroz dentro de la cancha.

Y la pregunta que todos se hacen ahora es: ¿podrá el español recuperar rápidamente su mejor nivel?

El tenis mundial lo esta esperando.