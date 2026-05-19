El actual número dos del ránking mundial, Carlos Alcaraz volvió a sacudir al mundo del tenis: el español utilizó sus redes sociales para comunicar detalles de la recuperación de su lesión en la muñeca derecha, pero también notificó que no llegará para la gira de césped. Esto se traduce a su baja de Wimbledon, donde es dos veces campeón y finalista en el 2025.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", escribió el murciano.

Cuándo fue la lesión de Alcaraz que lo margina de Wimbledon

Cabe recordar que Alcaraz, siete veces campeón de Grand Slam y número 1 más joven de la historia (en 2022, con 19 años), se lesionó durante su participación en el ATP 500 de Barcelona ante Otto Virtanen. Pese a ganarle al finlandés, no se pudo presentar a los octavos de final ante Tomas Machac.

Desde aquel 14 de abril hasta la actualidad, no volvió a jugar y las especulaciones acerca de la gravedad de su lesión crecen cada día más. De hecho, no hay precisiones sobre cuándo será su regreso. Wimbledon finalizará el 12 de julio, por lo que habrá que esperar, mínimamente, hasta semanas después del cierre de la actividad en el All England.

En las próximas semanas, Carlitos perderá 3700 puntos en el ranking mundial, 2000 en Roland Garros, 500 en Queen's y 1200 en Wimbledon. Sin embargo, seguirá ubicado como número dos.