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Golpe a la ilusión

Se aleja el sueño de Boca: Paulo Dybala está cerca de renovar con la Roma

La Joya estaría a un paso de concretar su estadía en la Loba por un año más luego de que el nuevo director deportivo priorizara su renovación y Boca, que lo esperaba, deberá olvidarse del cordobés al menos hasta 2027.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Viernes, 12 de junio de 2026 a las 14:24
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Dybala, cerca de una renovación con Roma que aleja a Boca del sueño de incorporarlo. (Foto: Getty)

A medida que pasan los días, la chance de Paulo Dybala de incorporarse a Boca comienza a desmoronarse. Luego de lo que parecía una despedida, las cosas cambiaron cuando el nuevo director deportivo puso como prioridad su renovación, por lo que Roma está cerca de renovar contrato con el argentino hasta 2027.

La llegada de Tony D'Amico como nuevo encargado de la dirección deportiva cambió absolutamente el panorama entre la Loba y DybalaCon pasado en Atalanta, donde trabajó junto al entrenador actual Gian Piero Gasperini, el dirigente antepuso la renovación del cordobés de 32 años a cualquier otra decisión sobre incorporaciones. Luego de que se le enviara una propuesta con un salario reducido (pasaría de ganar 11 millones de euros anuales a cobrar 2.5M más bonus el proximo año) y la Joya negociara ciertas condiciones, parece que ambas partes alcanzaron un acuerdo.

De esta manera, la ilusión de Boca de contar con la Joya se verá, al menos, postergada hasta el año siguiente. Así como esperaron a que Leandro Paredes resolviera su salida la postura es y será similar con Dybala. Conscientes de que no pueden igualar un contrato de un equipo europeo, desde el Xeneize esperan que sea el futbolista quien dé el paso decisivo para que se concrete su llegada, algo que en estos días parece poco probable.

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